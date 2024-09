73. Internationaler Musikwettbewerb der ARD

2. Abschlusskonzert der Preisträgerinnen und Preisträger

Werke für Gesang, Violoncello, Oboe und Bläserquintett

Joseph Haydn:

Violoncellokonzert C-Dur Hob. VIIb:1

Alexander Warenberg (Violoncello)

François Couperin:

Konzert Nr. 11 c-Moll - „Les goûts-réunis, ou Nouveaux concerts“

Omer-Itzhak Posti (Oboe)

Paul Hindemith:

Kleine Kammermusik op. 24 Nr. 2

SenArts Wind Quintet

Henry Purcell:

„Dido und Aeneas“, Thy hand Belinda – When I am laid in earth, Didos Lament aus dem 3. Akt

Wolfgang Amadeus Mozart:

„Cosí fan tutte“, Temerari! – Come scoglio immoto resta, Rezitativ und Arie der Fiordiligi aus dem 1. Akt

Mira Alkhovik (Sopran)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Oboenkonzert C-Dur KV 314

João Miguel Moreira da Silva (Oboe)

Münchner Kammerorchester

Violine und Leitung: Daniel Giglberger

Moderation: Christopher Mann

Auch als Video-Livestream

(Liveübertragung aus dem Münchner Prinzregententheater)

Oboe, Bläserquintett, Violoncello, Gesang - für diese Fächer ist der 73. Internationale Musikwettbewerb der ARD München 2024 ausgeschrieben. Nach den vier nervenzermürbenden, öffentlichen Runden dürfen sich die glücklichen Preisträgerinnen und Preisträger wie immer in drei Konzerten präsentieren. Am 19. September im Münchner Prinzregententheater - in kammermusikalischer Formation und zusammen mit dem Münchener Kammerorchester, das seit vielen Jahren den aufgeregten Kandidaten musikalisch den Rücken stärkt. Doch wer es bis hierhergeschafft hat, der steht meist am Beginn einer hoffnungsvollen Karriere!