73. Internationaler Musikwettbewerb der ARD

1. Abschlusskonzert der Preisträgerinnen und Preisträger

Werke für Gesang, Violoncello, Oboe und Bläserquintett

Victor Herbert:

Violoncellokonzert Nr. 2 e-Moll op. 30

Krzysztof Michalski (Violoncello)

Wolfgang Amadeus Mozart:

„Le nozze di Figaro“, E Susanna non vien – Dove sono i bei momenti, Rezitativ und Arie der Gräfin aus dem 3. Akt

Richard Wagner:

„Tannhäuser“, Dich teure Halle, grüß' ich wieder, Arie der Elisabeth aus dem 2. Akt

Aurora Marthens (Sopran)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Andante F-Dur KV 616

Johanna Doderer:

„Rauhnacht“, Bläserquintett Nr. 1

Pacific Quintett

Richard Strauss:

Oboenkonzert D-Dur AV 144

Ilyes Boufadden Adloff (Oboe)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Matthias Foremny

Moderation: Annekatrin Hentschel

Auch als Video-Livestream

(Liveübertragung aus dem Prinzregententheater München)

Der ARD-Musikwettbewerb zieht jedes Jahr die Elite des internationalen Musikernachwuchses nach München. Der weltweit renommierte Wettbewerb ist für sein hohes Niveau und seine Fächervielfalt bekannt. So bot der 73. Jahrgang auch der Kammermusik wieder ein Forum, diesmal dem Bläserquintett. Preisträgerinnen und Preisträger in den Fächern Gesang, Oboe und Violoncello werden im ersten der drei Abschlusskonzerte traditionsgemäß vom Münchner Rundfunkorchester begleitet. Diesmal am Pult: Matthias Foremny, der in den letzten 20 Jahren verschiedenen Orchestern in Schwerin, Leipzig und Stuttgart eng verbunden war.