Ein ÖPNV-Ticket für 49 Euro: Lohnt sich das? Der Vergleiche der Abo-Preise für das Deutschlandticket und je 5 großen Städten in Baden Württemberg und Rheinland-Pfalz zeigt Sparpotential.

Wann genau das 49-Euro-Ticket kommt, steht bisher nicht fest. Die Erwartungen an das neue Ticket aus der Politik und von Verkehrsverbünden sind aber schon jetzt groß. Und auch viele Kunden im Nahverkehr dürften schon gerechnet haben: Lohnt sich das für mich überhaupt?

49-Euro-Ticket für Deutschland: ÖPNV wird für Reisende günstiger

Wir haben uns die Preise im Nahverkehr der größten Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angeschaut. Das Ergebnis: In allen wäre das 49-Euro-Ticket günstiger als der bislang günstigste Abo-Tarif. Weil das 49-Euro-Ticket monatlich kündbar sein soll, haben wir außerdem auch die durchweg teureren Einzel-Monatskarten zum Vergleich herangezogen.

Verglichen wurden jeweils die Tarife für die Stadtgebiete als Einzel-Monatskarte und im Jahres-Abo. Bei den günstigeren Abo-Varianten könnten ÖPNV-Kunden im Schnitt knapp 13 Euro pro Monat sparen, mindestens 7,70 Euro. Beim Kauf von einzelnen Monatskarten wären es sogar durchschnittlich fast 24 Euro und mindestens 13,50 Euro.

Spitzenreiter bei der Ersparnis im ÖPNV: Mainz und Mannheim

Mit Abstand am größten ist die Ersparnis in Mainz. Im Tarifgebiet Mainz/Wiesbaden kostet die Einzel-Monatskarte aktuell 89,70 Euro, Das Jahres-Abo kostet monatlich 72,25 Euro. Ähnlich teuer ist in Rheinland-Pfalz nur Ludwigshafen, dass sich mit Mannheim ein Stadt-Ticket teilt.

Und genau dieses Ticket ist das zweitteuerste in unserem Vergleich und das teuerste der fünf Städte in Baden-Württemberg: 79,10 Euro kostet die einzelne Monatskarte für Mannheim und Ludwigshafen. 67,90 Euro im Abo. Macht 30,10 Euro, beziehungsweise 18,90 Euro mögliche Ersparnis pro Monat.

Die Städte im Überblick

Baden-Württemberg:

Freiburg Gültigkeitsbereich: Stadtgebiet Freiburg Einzel-Monatskarte: 62,50 Euro Mögliche Ersparnis: 13,50 Euro Abo-Monatskarte: 56,70 Euro Mögliche Ersparnis: 7,70 Euro Karlsruhe Gültigkeitsbereich: Stadtgebiet Karlsruhe Einzel-Monatskarte: 69,50 Euro Mögliche Ersparnis: 20,50 Euro Abo-Monatskarte: 60,00 Euro Mögliche Ersparnis: 11,00 Euro Mannheim/Heidelberg Gültigkeitsbereich: Stadtgebiete Mannheim und Ludwigshafen ODER Stadtgebiet Heidelberg Einzel-Monatskarte: 79,10 Euro Mögliche Ersparnis: 30,10 Euro Abo-Monatskarte: 67,90 Euro Mögliche Ersparnis: 18,90 Euro Stuttgart Gültigkeitsbereich: Stadtgebiet Stuttgart Einzel-Monatskarte: 72,00 Euro Mögliche Ersparnis: 23,00 Euro Abo-Monatskarte: 60,00 Euro Mögliche Ersparnis: 11,00 Euro Ulm Gültigkeitsbereich: Stadtgebiete Ulm und Neu-Ulm Einzel-Monatskarte: 68,80 Euro Mögliche Ersparnis: 19,80 Euro Abo-Monatskarte: 58,10 Euro Mögliche Ersparnis: 9,10 Euro

Rheinland-Pfalz: