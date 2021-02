Die erste Piratenpartei weltweit wurde 2006 in Schweden gegründet, zehn Monate später gingen die Piraten auch in Deutschland an den Start. Ihr Kernthema bis heute: die Netzpolitik.

Mittlerweile gibt es in allen Bundesländern Landesverbände. Ein Erfolgshoch hatte die Partei 2011/2012, als sie den Einzug in vier Landtage schaffte. In Rheinland-Pfalz glückte ihr das bislang nicht. Auch 2016 scheiterte sie hier an der Fünf-Prozent-Hürde - lediglich 0,8 Prozent der Wähler gaben ihre Stimme für die Piraten. Hier geht's zum Piraten-Wahlprogrammcheck. Auf knapp 50 Seiten beschreibt die Piratenpartei ihr Wahlprogramm. Diese Wörter kommen am häufigsten vor. SWR Bild in Detailansicht öffnen Vereinzelt vertreten sind sie hingegen auf kommunaler Ebene - so zum Beispiel im Stadtrat Ludwigshafen. Für die Landtagswahl 2021 tritt die Partei mit einer Liste von 16 Namen an. Auf Platz 1 steht Bodo Noeske aus Mainz. Piraten-Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz (redaktionelle Auswahl) Bildung | Piratenpartei Kita Garantie auf einen kostenlosen , staatlichen Kindergartenplatz in der Nähe vor Schulstart

an jeder Schule Schulsystem: in der 5. und 6. Klasse entweder Gesamtschule oder Gymnasium; gemeinsamer Unterricht in diesen Stufen, ab der 7. Klasse Kurssystem, in der Oberstufe wieder gemeinsamer Unterricht der zwei Schulformen

45-Minuten-Raster für Schulstunden auflösen

Gymnasien langfristig in Gesamtschulen integrieren

Wahlfreiheit bei Schulentscheidungen: Empfehlungen von Schulseite dürfen nicht auf offiziellen Dokumenten vermerkt werden

Inklusion : werden Kinder mit Förderbedarf an Regelschulen unterrichtet, dann nur mit zusätzlichen Lehrerstunden und speziell ausgebildeten Lehrkräften

: werden Kinder mit Förderbedarf an Regelschulen unterrichtet, dann nur mit zusätzlichen Lehrerstunden und speziell ausgebildeten Lehrkräften Lehrplan : Mehr Stunden für Sozialkundeunterricht, Gesundheit und Ernährung müssen in den Lehrplan; ab Klasse 7 jedes Jahr einen Kurstag "Lebensrettende Sofortmaßnahmen", Flächendeckender Ethikunterricht ab der 1. Klasse, Religionsunterricht als freiwilliges Zusatzfach, Religions- und Gottesbezug im Schulgesetz streichen

zu Werbezwecken in Schulen; Information nur dann, wenn zeitgleich Kritiker zu Wort kommen Lehrmaterial : freier und kostenloser Zugang für alle

: freier und kostenloser Zugang für alle Staatlich finanzierte Plattform zum Austausch und zur Qualitätssicherung von Material

Entlastungsstunden für Lehrer, um freie Lehrmaterialien zu erstellen, Verdoppelung der Entlastungsstunden; Abschaffung der Abitur-Ausgleichsstunden

Abschaffung der Abitur-Ausgleichsstunden Ab der Mittelstufe Ausweitung des E-Learning -Angebots

-Angebots Zeugnisse : Gamification statt des traditionellen Notensystems, statt Sanktionen für Fehler gibt es Belohnung für Erfolge; keine Jahreszeugnisse, statt dessen Leistungsnachweise für abgeschlossene Themengebiete

: Gamification statt des traditionellen Notensystems, statt Sanktionen für Fehler gibt es Belohnung für Erfolge; keine Jahreszeugnisse, statt dessen Leistungsnachweise für abgeschlossene Themengebiete Multiprofessionelle Teams an Schulen mit Technikern, Schulpsychologen etc.

Datenschutz als staatliche Bildungsaufgabe bei allen rheinland-pfälzischen Bildungsträgern (Schulen, Volkshochschulen, Ausbildungsstätten etc.)

Hochschule Studieren darf, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung, Fachabitur oder Abitur hat

Schaffung neuer, unbefristeter Hochschulstellen insbesondere für wissenschaftliche Mitarbeiter Digitalisierung | Piratenpartei Breitbandausbau vorantreiben, beim Bau oder der Sanierung von Straßen sollen vorausschauend Leerrohre für den späteren Breitbandausbau verlegt werden

vorantreiben, beim Bau oder der Sanierung von Straßen sollen vorausschauend Leerrohre für den späteren Breitbandausbau verlegt werden Aktualisierung des Landesdatenschutzgesetzes - zum Beispiel Informationspflicht bei Datenpannen

- zum Beispiel Informationspflicht bei Datenpannen Landesdatenschutzbeauftragter : Behörde finanziell und personell stärken; Umbau zu einem unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz

: Behörde finanziell und personell stärken; Umbau zu einem unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Datenschutz auf Landesebene: Alle von Rheinland-Pfalz erfassten Daten sollen auf Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit überprüft werden

auf Landesebene: Alle von Rheinland-Pfalz erfassten Daten sollen auf Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit überprüft werden Abschaffung des rheinland-pfälzischen Zensusgesetzes ; weitere Daten der Bürger nur noch auf freiwilliger Basis erheben

; weitere Daten der Bürger nur noch auf freiwilliger Basis erheben Behördliche Datenschutzbeauftragte sollen sich in Vollzeit um den Datenschutz kümmern

Auskunftsrecht : Bürger sollen einen durchsetzbaren und unentgeltlichen Anspruch auf Selbstauskunft gegenüber der Landesverwaltung haben, ggf. auch Anspruch auf Korrektur, Sperrung oder Löschung falscher Daten

: Bürger sollen einen durchsetzbaren und unentgeltlichen Anspruch auf Selbstauskunft gegenüber der Landesverwaltung haben, ggf. auch Anspruch auf Korrektur, Sperrung oder Löschung falscher Daten Open Source und Open Data : Verwaltungen sollen vollständig auf offene Dateiformate umsteigen - Kommunikation zwischen Behörden und mit dem Bürger wird erleichtert, Lizenzgebühren entfallen

: Verwaltungen sollen vollständig auf offene Dateiformate umsteigen - Kommunikation zwischen Behörden und mit dem Bürger wird erleichtert, Lizenzgebühren entfallen Öffentliche Ausschreibungen: Bevorzugung von Open-Source-Produkten mit offenen Dateiformaten

mit offenen Dateiformaten Jede Universität in Rheinland-Pfalz soll für alle Fachbereiche gemeinsam ein Open-Access-Repository als ein digitales, offenes Archiv einführen - Vernetzung zwischen den Unis

als ein digitales, offenes Archiv einführen - Vernetzung zwischen den Unis Lizenzfreie Werke im Bestand der Landesbibliotheken digitalisieren und der Öffentlichkeit frei zugänglich machen Gesellschaft | Piratenpartei Innere Sicherheit Auflösung des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes

Individuelle Kennzeichnung aller Polizisten in anonymer Form, insbesondere bei Demonstrationen und Sportereignissen

aller Polizisten in anonymer Form, insbesondere bei Demonstrationen und Sportereignissen Ablehnung von sogenannten Gefahrengebieten, in denen anlasslose Personenkontrollen erlaubt sind; allgemeines Verbot anlassloser und pauschaler Videoüberwachung im öffentlichen Raum

erlaubt sind; allgemeines Verbot anlassloser und pauschaler Videoüberwachung im öffentlichen Raum Verbot von Funkzellenabfrage

Dokumentation und Begründung jeder polizeilichen Überwachungsmaßnahme; Vorlage beim Landesdatenschutzbeauftragten

Anonyme Teilnahme an Versammlungen muss in Demokratie erlaubt sein - Abschaffung des Vermummungsverbotes

Überprüfung der Bannmeile um den Landtag in Mainz Bürgerbeteiligung und Demokratie Mehr Einfluss der Wähler auf personelle Zusammensetzung des Landtags - wie auf kommunaler Ebene soll panaschieren und kumulieren möglich sein

Briefwahl auf Minimum beschränken; statt dessen mobile Wahllokale zum Beispiel für Pflegeeinrichtung

auf Minimum beschränken; statt dessen mobile Wahllokale zum Beispiel für Pflegeeinrichtung Fünf-Prozent-Hürde bei Landtagswahlen abschaffen

bei Landtagswahlen abschaffen ePetition : Einrichten einer Website für den Landtag, auf der Petitionen öffentlich eingereicht und diskutiert werden

: Einrichten einer Website für den Landtag, auf der Petitionen öffentlich eingereicht und diskutiert werden Direkte Demokratie : Hürden für Volksentscheide senken, Sammelfrist für Unterschriften von zwei auf sechs Monate verlängern, Zahl der Unterschriften von 300.000 auf 100.000 verringern, Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene: erforderliche Unterschriftenzahl halbieren und Frist verlängern

: Hürden für Volksentscheide senken, Sammelfrist für Unterschriften von zwei auf sechs Monate verlängern, Zahl der Unterschriften von 300.000 auf 100.000 verringern, Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene: erforderliche Unterschriftenzahl halbieren und Frist verlängern Volksinitiativen und Volksbegehren sollen im Landtag öffentlich verhandelt werden

Bei Volksentscheiden eine Mindestzustimmung statt einer Mindestbeteiligung

Verfassungsänderungen: nur noch per Volksabstimmung Gleichstellung, Integration, Inklusion Kommunal- und Landtagswahl : Wer mindestens drei Monate in Rheinland-Pfalz lebt, darf wählen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft

: Wer mindestens drei Monate in Rheinland-Pfalz lebt, darf wählen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft Formulare u.ä. auch in Blindenschrift oder anderweitig für Menschen mit Einschränkungen verfügbar machen

oder anderweitig für Menschen mit Einschränkungen verfügbar machen Konsequenter Barriereabbau in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln; Beschilderungen, die auch für Sehbehinderte lesbar sind; Formulare in vielen Sprachen anbieten; Markierungen zur Orientierung von Sehbehinderten

in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln; Beschilderungen, die auch für Sehbehinderte lesbar sind; Formulare in vielen Sprachen anbieten; Markierungen zur Orientierung von Sehbehinderten Beschleunigung der Bearbeitung von Asylanträgen, Verbesserung der Unterbringung, keine Gutscheine anstelle von Geldleistungen Zusammenleben

Landeszentrale für politische Bildung stärken: Haushaltsmittel des aufgelösten Verfassungsschutzes gehen an diese Einrichtung Kirche und Religion Staatsleistungen an Kirchen : Zahlungsverpflichtungen des Landes und vieler Kommunen an Kirche und Kirchengemeinden beenden

: Zahlungsverpflichtungen des Landes und vieler Kommunen an Kirche und Kirchengemeinden beenden Religiöse Symbole aus staatlichen Institutionen entfernen, der einzelne Mensch darf diese aber dort tragen Gesundheit | Piratenpartei Medizinische Grundversorung Geregelte Arbeits- und Bereitschaftszeiten für medizinisches Personal, mehr Neueinstellungen Gesundheit Aufbau einer landesweiten Sperrdatei für selbst gemeldete glücksspielabhängige Menschen

für selbst gemeldete glücksspielabhängige Menschen Landesweite Einschränkung von Lichtemissionen bei Nacht

bei Nacht Inhaberbetriebene Gaststätten ohne weiteres Personal sollen sich zwischen Raucher- und Nichtraucher-Lokalität entscheiden dürfen, unabhängig vom Speiseangebot; Kennzeichnung an jedem Gastronomiebetrieb, ob geraucht werden darf oder nur in einem Raucherbereich Umwelt & Energie | Piratenpartei Energie Solaranlagen nur auf Gebäuden, keine Flächenanlagen auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen Naturschutz

Keine Rodung von Waldflächen für Windkraftanlagen, keine Windräder in Naturschutzgebieten oder Naturparks

in Naturschutzgebieten oder Naturparks Tiefen- Geothermie : nur nach Studien, die Unbedenklichkeit sicherstellen

: nur nach Studien, die Unbedenklichkeit sicherstellen Öffentliche Gebäude für Energieerzeugung zum Beispiel durch Photovoltaik nutzen

Mehr Renaturierung von Gewässern

Dezentralen Hochwasserrückhalt in Oberläufen umsetzen

Keine Privatisierung von Staatswald

FSC-Zertifizierung für den gesamten Wald in Landeseigentum

für den gesamten Wald in Landeseigentum Fracking -Verbot für Rheinland-Pfalz

-Verbot für Rheinland-Pfalz Sanierung aller Sondermülldeponien Landwirtschaft Keine Gentechnologie in der Landwirtschaft Verkehr & Infrastruktur | Piratenpartei Infrastruktur Leerrohre bei Sanierung oder Bau von Straßen vorausschauend verlegen - erleichtert späteren Breitbandausbau

Ausbau des Radwegenetzes

Bevorzugung von Elektro-Kleinfahrzeugen mit Blick auf Parkraum in Städten

Nachtflugverbot für Rhein-Main-Region zwischen 22 und 6 Uhr; starke Verminderung des Flugverkehrs zwischen 18 und 22 Uhr und auch zwischen 6 und 8 Uhr

für Rhein-Main-Region zwischen 22 und 6 Uhr; starke Verminderung des Flugverkehrs zwischen 18 und 22 Uhr und auch zwischen 6 und 8 Uhr Optimierung von Flugrouten durch Leitung über unbebaute Gebiete

durch Leitung über unbebaute Gebiete Tempolimit beim Flughafen-Anflug, Verteilung des Restfluglärms auf alle Anrainer von Flughäfen

Dauerhafte Messungen der Lärmbelästigung

Alle Daten müssen für die Öffentlichkeit zugänglich sein

Sofortiges Planfeststellungsverfahren einer Umgehung von Rhein- und Moseltal Schiene Ausrüstung aller Güterwaggons mit leisen Rädern und Bremsen

mit leisen Rädern und Bremsen Laute Güterwaggons mit monatlicher Lärmpauschale belegen Wirtschaft, Finanzen & Soziales | Piratenpartei Arbeit und Wirtschaft Abschaffung des Tanzverbots an "stillen Feiertagen"

an "stillen Feiertagen" Schärfere Sanktionen für Betriebe, die ihrer Pflicht zu einem betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht nachkommen

für Betriebe, die ihrer Pflicht zu einem betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht nachkommen Besserer Kündigungsschutz für betriebliche Datenschutzbeauftragte

Regelung für Praktika verschärfen, damit diese nicht mehr als billige Arbeitskraft benutzt werden

Verbraucherschutz : Verbraucherinformationsgesetz des Landes schärfen - verpflichtende Verbraucherinfos zum Beispiel zu belasteten Lebensmitteln (beispielsweise über Tageszeitungen und über das Internet) - Bringschuld der Unternehmen statt Holschuld der Verbraucher

: Verbraucherinformationsgesetz des Landes schärfen - verpflichtende Verbraucherinfos zum Beispiel zu belasteten Lebensmitteln (beispielsweise über Tageszeitungen und über das Internet) - Bringschuld der Unternehmen statt Holschuld der Verbraucher Mehr Geld für Verbraucherschutzzentralen

Frei zugängliches Informationssystem zur Veröffentlichung von Ergebnissen der Lebensmittelkontrollen

Smiley-System : Bewertung von Betrieben (Restaurants, Eisdielen, Supermärkte etc) mit Blick auf Einhaltung von Hygienevorschriften und Lebensmittelgesetze, Kennezeichnung der Betriebe mit entsprechenden Smileys, gut sichtbar an der Eingangstür

: Bewertung von Betrieben (Restaurants, Eisdielen, Supermärkte etc) mit Blick auf Einhaltung von Hygienevorschriften und Lebensmittelgesetze, Kennezeichnung der Betriebe mit entsprechenden Smileys, gut sichtbar an der Eingangstür Weiterentwicklung des Landes-Umweltinformationsgesetzes, Umweltinformationen sind Bringschuld des Landes, Information nicht erst auf Anfrage; offenes Portal mit einfachem Zugang für die Bürger

sind Bringschuld des Landes, Information nicht erst auf Anfrage; offenes Portal mit einfachem Zugang für die Bürger Abschaffung des Glücksspielvertrags Rheinland-Pfalz; jeder Anbieter von Sportwetten und Lotto, alle Kasinos und Automatenbetreiber können Lizenz zur Veranstaltung von Glücksspielen erhalten - auch im Internet Finanzen Einführung eines kompletten Lobbyistenregisters auf Landesebene

auf Landesebene Schaffung eines öffentlich einsehbaren Vergaberegisters: Mit Blick auf Korruption auffällig gewordene Firmen sollen von öffentlicher Auftragsvergabe ausgeschlossen werden

Pflicht zur Offenlegung von Nebeneinkünften aller Mandatsträger Hier finden Sie das komplette Programm.