Sternschnuppennacht im August: Perseiden über dem Südwesten zu sehen

Es ist kein Geheimnis, dass im August besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen sind. Wir haben zusammengefasst, wo Sie die Perseidennacht im Südwesten verbringen können und wie Sie Sternschnuppen am besten sehen.

Ein Wunsch gefällig? Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen - was, darf allerdings nicht verraten werden. In den nächsten Tagen ist Wünschen wieder angesagt, denn der August gilt als der Sternschnuppenmonat.

Was sind Perseiden und wie entstehen sie?

Einmal im Jahr kreuzt die Erde die Bahn des Kometen "Swift-Tuttle". Der verliert kleine Staubteilchen. Die Erde rast hindurch und die von den Teilchen zusammengepresste Luft glüht auf - so entstehen die Leuchtspuren der Sternschnuppen.

Die Perseiden sind ein Sternschnuppenschwarm, der jährlich zu beobachten ist - immer Mitte August. Die Helligkeit der Sternschnuppen, wenn sie in der Atmosphäre verglühen, ist vergleichbar mit der von Planeten am Nachthimmel. Die Perseiden sind nach dem Sternbild Perseus benannt, weil sie aus dem Zentrum dieses Sternbilds heraus in alle Richtungen über den Himmel zu ziehen scheinen.

Wann beobachtet man die Perseiden 2023 am besten?

Höhepunkt des Sternschnuppenfalls ist in diesem Jahr die Nacht vom 12. auf den 13. August. Besonders in der zweiten Nachthälfte gegen 3 Uhr zeigen sich viele Sternschnuppen.

Wie spricht man Perseiden aus? Richtig ist die Aussprache Per-se-i-den und nicht Per-sei-den.

Perseidennacht: Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz

Wanderung von der Burg Falkenstein: Im Rahmen der Falkensteiner Sommertouren widmet sich die Führung am Samstag (12. August) dem Thema "Tränen der Perseiden". Ausgehend von der Falkensteiner Burgruine startet am Abend eine Wanderung zu mehreren Aussichtspunkten.

Sternschnuppennächte in der Natur mit Essen, Trinken und Kräutern werden in der Eifel angeboten. In Auw bei Prüm trifft man sich am Freitag, den 11. August, und Samstag, den 12. August. Geschlafen wird unter freiem Himmel, um von dort aus die Sternschnuppen zu zählen.

Die Astronomie-Werkstatt "Sterne ohne Grenzen" läd ein zur Sternwarte in Schleiden. Dort kann mit leistungsfähigen Teleskopen, mit Ferngläsern und mit dem bloßen Auge das Naturspektakel beobachtet werden.

Sterne anschauen: Veranstaltungen in Baden-Württemberg

Sterngucker-Platz im Sternenpark Schwäbische Alb: Einen tollen Blick in die Sterne hat man im Sternenpark Schwäbische Alb. Bei Römerstein/Zainingen lädt ein eigener Sterngucker-Platz zum Blick in den Himmel ein. Dort gibt es spezielle Liegen, auf denen man bequem nach oben schauen kann.

Panoramablick am Bodensee: Von ausgewählten Orten am Bodensee lässt sich der Nachthimmel über dem See bei geringer Lichtbelastung hervorragend genießen.

Sternenhimmel über Heilbronn: Auf dem Dach der Experimenta in Heilbronn steht eine große Teleskopkuppel, die einen tollen Blick auf den Himmel ermöglicht. In der Experimenta findet am Freitag, den 11. August die Veranstaltung "Sternenhimmel über Heilbronn" statt. Der Astronomie-Abend am Nachmittag für Teilnehmende ab 8 Jahren klärt auf, welche Sterne man in der Nacht sieht und wie man sich am Nachthimmel orientiert.

Drei Tipps, wie Sie die Sternschnuppen am besten sehen

Tipp 1: Unbedingt nach einem wirklich dunklen Platz suchen. In Städten ist das eher schwierig, daher lieber mal rausfahren, auf die richtig dunklen Felder und Hügel in der Umgebung. Dort nach Osten orientieren und den Mond nicht im Blickfeld haben.

Tipp 2: Zeit nehmen und keine Lichteinflüsse (auch nicht das Handy) zulassen. Die menschlichen Augen sind erst nach 30 Minuten komplett an die Dunkelheit gewöhnt. Jeder Blick in helles Licht verhindert, dass unsere Augen komplett auf diesen Nachtmodus umschalten.

Tipp 3: Nicht nur abends schauen, auch am frühen Morgen sind Perseiden zu sehen. Weil es auch in Sommernächten kühl werden kann, sollte man sich möglichst warm anziehen und an eine Liege- oder Sitzmöglichkeit denken.

Wie viele Sternschnuppen fallen pro Stunde?

2023 ist nach Ansicht von Astronomen bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten. Dieser Wert, den auch die International Meteor Organizsation (IMO) angibt, kann jedoch täuschen, weil man dafür die perfekten Beobachtungsbedingungen benötigt. Wer Glück hat, kann mit bloßem Auge vermutlich um die 25 Stück pro Stunde sehen.

So machen Sie tolle Sternschnuppen-Fotos

So schön Sternschnuppen sind, so schwierig ist es, gute Fotos von ihnen zu machen. Es gibt jedoch ein paar Tricks.

Um mit der Kamera gute Bildergebnisse zu erzielen, sollte man eine längere Belichtungszeit auswählen. Auch mit dem Handy kann man mittlerweile gute Fotos machen. Damit die Bilder nicht verwackeln, empfiehlt sich ein Stativ. Wer kein Stativ hat, sollte nach einem sicheren und festen Platz für Kamera oder Handy schauen. Der Blitz sollte in jedem Fall ausgeschaltet werden.