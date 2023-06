Die Menschen in Frankenthal wählen am 25. Juni einen neuen Oberbürgermeister. Wir haben Frankenthaler gefragt, was sie sich von einem neuen OB wünschen. Kinder sollten ihre Spielplätze für sich haben und daher müssten andere Orte für Jugendliche geschaffen werden, an denen sie sein könnten - das äußert eine Frankenthalerin. Sie findet, es gebe ausreichend Immobilien, die saniert und so zu Räumen für Kinder und Jugendliche umgestaltet werden könnten.