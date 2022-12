Diese Regeln gelten für das Silvesterfeuerwerk in RLP

An Silvester dürfen Raketen gezündet und Knallkörper geworfen werden - aber eben nicht überall. Wir verraten Ihnen, wo in Rheinland-Pfalz Feuerwerk erlaubt ist - und wo nicht.

An dieser Frage scheiden sich die Geister: Ist Feuerwerk an Silvester bewahrenswertes Kulturgut und obendrein ein großer Spaß? Oder ist es einfach nur umweltschädlich und gefährlich und sollte verboten werden?

Für ein sofortiges Verbot von privatem Feuerwerk plädiert allen voran die Deutsche Umwelthilfe. Sie fordert ein Silvester ohne Luftverschmutzung, Krach und Abfall. Mit ihrer Ansicht ist sie nicht alleine: In einer repräsentativen Studie im Auftrag der Verbraucherzentrale Brandenburg haben sich 53 Prozent der Deutschen für ein Böllerverbot ausgesprochen.

In den vergangenen beiden Jahren war der Verkauf von Feuerwerkskörpern tatsächlich untersagt. Begründet wurde das aber nicht mit dem Umweltschutz, sondern mit Corona. Die Krankenhäuser sollten in der Pandemie nicht zusätzlich mit Verletzungen durch Knallkörper belastet werden. Dieses Jahr darf zur Freude der Feuerwerksindustrie nun wieder geballert werden. Allerdings sind in einigen Orten in Rheinland-Pfalz gewisse Einschränkungen zu beachten:

Mainz

Bad Kreuznach

Worms

Koblenz

Mayen

Trier

Wittlich

Idar-Oberstein

Bitburg

Bernkastel-Kues

Ludwigshafen

Kaiserslautern

In der Landeshauptstadt ist nach Angaben von Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) kein pauschales Feuerwerksverbot vorgesehen. Es gebe allerdings Verbotszonen - etwa in der Altstadt oder in der Nähe von Krankenhäusern und Altenheimen. Nicht alle sind mit dieser Regelung zufrieden: Derzeit läuft eine Petition gegen privates Feuerwerk in Mainz.

Auch in Bad Kreuznach und in Worms ist kein generelles Feuerwerksverbot geplant. Beide Städte appellieren aber an ihre Bürgerinnen und Bürger, verantwortungsvoll mit Feuerwerkskörpern umzugehen.

Silvester-Feuerwerk ist erlaubt - die Stadt sieht nach eigenen Angaben keinen Grund, Verbote zu erlassen. Aus ordnungsrechtlicher Sicht wären solche Regelungen auch nicht verhältnismäßig, heißt es aus Koblenz.

Die Stadt hat ein Feuerwerksverbot für die Innenstadt erlassen. Begründet wird dies mit der Brandgefahr. Schon in den vergangen Jahren hatte Mayen ein Feuerwerksverbot in der Altstadt verhängt.

Die Stadt hat angekündigt, ein Böllerverbot für den Bereich Hauptmarkt zu erlassen. Grund sei, dass es dort 2019 viele Rettungseinsätze gab, weil viel Alkohol getrunken und Feuerwerkskörper wild und unkontrolliert abgeschossen worden seien. Solche Verhältnisse wolle man jetzt verhindern, so die Stadt. Geprüft werde derzeit außerdem, ob das Böllerverbot auf weitere Straßen in der Trierer Innenstadt ausgeweitet werde.

In Wittlich, Idar-Oberstein und Bitburg darf geböllert werden - hier sind keine Verbotszonen geplant. Auch in Bernkastel-Kues gibt es kein generelles Böllerverbot. In der Altstadt ist Feuerwerk allerdings wegen der hohen Dichte an Altbauten verboten.

Welche Feuerwerkskategorien gibt es? ŸF1: Auch als Kinder- und Jugendfeuerwerk bekannt Feuerwerkskörper der Kategorie 1 sind das ganze Jahr frei zu erwerben. Diese Produkte definieren sich durch die geringe Gefahr, die von ihnen ausgeht. So darf der maximale Schallpegel von 120dB nicht unter einer Distanz von ein Meter erreicht werden. Somit ist der messbare Schalldruckpegel vernachlässigbar. Hierzu gehören: Indoor-Feuerwerk wie: Knallerbsen, Tischbomben, Konfettishooter, Tortenfontänen, Streamer-Cakes und Wunderkerzen

Outdoor-Feuerwerk wie: Bodenwirbel, Crackling-Balls, Knatterfritze

Einen Sonderstatus genießen Bengalos und Rauchbälle mit einer maximalen Netto-Explosivmasse (NEM) von 20 Gramm pro Artikel F2: Kleinfeuerwerk oder auch Silvesterfeuerwerk Artikel der Kategorie F2 dürfen nur von Personen erworben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zusätzlich ist die Verwendung generell nur im Freien erlaubt. Dazu gehören: Batterien, Verbundfeuerwerke und Cakebox-Sets

Raketen, Römische Lichter und Single Shots

Leuchtfeuerwerk wie Vulkane, Fontänen und aufsteigende Flieger

Schwarzpulver F3: Mittelfeuerwerk mit Erlaubnis nach §27 SprengG Feuerwerkskörper der Kategorie F3 (von denen lediglich eine mittelgroße Gefahr ausgeht) sind in Deutschland nur von Personen zu erwerben und verwenden, die im Besitz einer Erlaubnis nach §20, §27 oder §7 SprengG sind. In vielen anderen europäischen Ländern ist diese Kategorie ab dem 18. Lebensjahr frei verkäuflich. Wer in Deutschland mindestens 21 Jahre alt ist und sich eine Erlaubnis nach §27 SprengG beantragt hat, der darf diese Feuerwerke kaufen. Im Vergleich zum normalen Silvesterfeuerwerk ist die Netto-Explosivmasse (NEM) dieser Kategorie deutlich höher. Ebenso sind hier stärkere Zerlegerladungen und größere Steighöhen zulässig. Der Schutzabstand beträgt 15 Meter. F4: Großfeuerwerk mit Befähigungsschein nach §27 oder §20 SprengG Hier handelt es sich um Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen. Aus diesem Grund ist die Abgabe und Verwendung in Deutschland Pyrotechnikern mit einer Erlaubnis nach §20 oder §27 vorbehalten. Hierzu ist eine spezielle Ausbildung inklusive Prüfung notwendig. Zu den Artikeln dieser Kategorie zählen: Zylinder- und Kugelbomben

großkalibrige Römische Lichter und One-Shots

Raketen mit einer NEM über 250 Gramm Eine Begrenzung der Netto-Explosivmasse ist nicht bekannt. Theoretisch könnten die Produkte so groß wie gewünscht ausfallen. Lediglich der gültige Schutzabstand muss eingehalten werden. Dieser variiert je nach Artikel stark. Zudem gibt es noch Pyro-Technik der Klasse T für technische Zwecke, die im Alltag aber kaum eine Rolle spielen. Dazu gehören Feuerwerke für Theateraufführungen, Antriebe für Raketenbausätze und etwa Blitzknall-Böller für den osteuropäischen Markt. Produkte der Klasse P werden als Notsignale, Schallerzeuger zur Wildvertreibung oder zur Lichterzeugung genutzt. Der Verkauf ist ganzjährig ab 18 Jahren erlaubt. Die Produkte dürfen aber nur mit einem Befähigungsschein erworben werden.

In Ludwigshafen soll es keine Böllerverbotszonen geben. Nach Angaben der Stadt liegen die Voraussetzungen für ein solches Verbot nicht vor. Es bestehe zurzeit kein deutliches Sicherheitsrisiko, aufgrund dessen privates Silvester-Feuerwerk zu verbieten wäre.

Die Stadt hat bisher keine Pläne, Feuerwerk zu verbieten oder einzuschränken. Sie weist aber sicherheitshalber darauf hin, dass hier nicht notwendigerweise das letzte Wort gesprochen ist.

Einschränkungen in anderen deutschen Städten

Und wie sieht es außerhalb der Landesgrenzen aus? Mehrere deutsche Städte haben bereits angekündigt, dass sie umfangreiche Böllerverbotszonen planen, so z.B. Stuttgart, Tübingen, Köln, Düsseldorf und Bielefeld.

Grundsätzlich regelt das Sprengstoffgesetz, wer pyrotechnische Gegenstände wo abbrennen darf. Demnach dürfen volljährige Personen am 31. Dezember und 1. Januar grundsätzlich Feuerwerk abbrennen - allerdings nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen.

Das Landesamt für Umwelt empfiehlt, beim Böllern auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten, Raketen nur senkrecht von einem sicheren Standort abzufeuern und für den Fall der Fälle einen Eimer mit Wasser bereitzustellen.