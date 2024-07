Wie wird man Einlaufkind beim Fußball?

per Mail teilen

Highlights schon vor dem Spiel: Bei der EURO 2024 haben begeisterte Kinder die Spieler beim Einlaufen ins Stadion begleitet. Eins dieser Einlaufkinder war Oskar aus Rockenhausen. Er lief beim EM-Spiel Deutschland gegen die Schweiz mit Nationalspieler Florian Wirtz ins Stadion in Frankfurt ein.

Die Idee, Kinder mit den Spielern ins Stadion laufen zu lassen, entstand in Brasilien. Als PR-Aktion sollten so mehr Familien ins Stadion gelockt werden. Willi Lemke vom SV Werder Bremen brachte das Konzept 1994 nach Deutschland. Seit der Saison 1995/96 sind Einlaufkinder Standard im deutschen Fußball. Vereine im Südwesten vergeben die Plätze fürs Einlaufen über ihre Sponsoren und die Kinder-Fanclubs, wie den Fritzle-Club beim VfB und der 05ER KidsClub in Mainz.