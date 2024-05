ARD-Wetterexperte warnt vor Gewitter und Starkregen in RLP

Über Rheinland-Pfalz baut sich in den nächsten Tagen ein Regentief auf. Am Freitag erreicht es seinen Höhepunkt. Noch ist aber unklar, wie viel Regen tatsächlich über Mosel, Hunsrück und der Pfalz runterkommt. Klar ist aber schon, dass es am Freitag lokal extrem stark regnen kann.