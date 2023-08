Wir werden alle mal nass werden, aber all zu viel Regen kommt in den nächsten Tagen nicht runter. Der Tag beginnt trocken bei 7 bis 12 Grad in Rheinland-Pfalz, allerdings ziehen am Nachmittag von Nordwesten Regenwolken übers Land. Die Temperaturen liegen dann zwischen 18 Grad in der Eifel und 23 Grad in der Pfalz. Und zum Wochenende wird es immer sonniger und bis zu 27 Grad warm.