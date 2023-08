Renaturierung - Umzug für den Eisbach

per Mail teilen

Der Eisbach fließt 38 Kilometer durch die Pfalz und Rheinhessen. Bei Offstein steht ihm nun ein Umzug bevor - raus aus dem begradigten Bett, rein in ein kurvenreiches neues Gefilde. Ende November soll der Eisbach in sein neues Bett fließen.

Früher wurden viele Gewässer begradigt. Mit negativen Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt und den Hochwasserschutz. Jetzt will man nach und nach Flüssen und Bächen ihren alten Verlauf wiedergeben - so eben wie dem Eisbach. Abgesehen von den positiven Auswirkungen auf Pflanzen- und Tierwelt bieten renaturierte Bäche einen guten Schutz vor Hochwasser. In den neu angelegten Auen findet das Wasser mehr Ausweichflächen.