Nach dem ruhigen Grau-in-Grau am Donnerstag gehen die Temperaturen bergab. Der Freitag bringt vor allem viel Regen, der nachmittags vereinzelt in Schnee übergeht, kombiniert mit frischem Nordwind. In der Nacht von Freitag auf Samstag sinkt auch die Schneefallgrenze. "Dann können viele schon Schneeflocken erleben", so Wetterexperte Thomas Ranft. Zum Sonntag hin steigen die Werte. In den Hochlagen könne es zwar winterlich werden, "in den Niederungen nicht so sehr", so Ranft. Zur nächsten Woche hin gehe das Temperaturniveau weiter abwärts, "und nass werden wir auch".