Mehr als die Hälfte aller weiblichen Häftlinge in Rheinland-Pfalz sitzt in Zweibrücken im Gefängnis. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) hat den größten und ältesten Frauen-Strafvollzug im Land. 1845 saß dort zum ersten Mal eine Frau hinter Gittern. Das reine Frauengefängnis besteht seit 35 Jahren - und das wurde am Donnerstag mit einem Festakt gefeiert. Gleichzeitig gab es einen seltenen Blick hinter die Mauern.