Wetter in RLP wird deutlich wärmer, aber nicht ganz ungetrübt

Am Donnerstag wird es deutlich sonniger und wärmer. Örtlich kann das Thermometer bis auf 19 Grad steigen. Besonders warm wird es in der Vorder- und Südpfalz oder auch im Ahrtal, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke zu berichten weiß. Am Freitag geht es noch warm weiter mit bis zu 17 Grad, aber es wird wechselhafter. Durchwachsen gestaltet sich auch das Wochenende bei nur noch 10 bis 14 Grad.