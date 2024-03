per Mail teilen

Der Viez ist in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das hat die deutsche Unesco-Kommission bekanntgegeben. Die Trierer Viez-Bruderschaft hatte 2021 einen entsprechenden Antrag eingereicht. Der an Mosel und Saar verbreitete Apfelwein "Viez" gehe auf eine jahrhundertalte Tradition zurück und sei eng mit der Erhaltung von Streuobstwiesen und der Obstproduktion verbunden, hieß es in dem Antrag.