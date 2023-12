Anfangs noch Glättegefahr, am Wochenende dann deutlich milder

In Rheinland-Pfalz droht noch einmal Glätte, bevor es am Wochenende deutlich milder wird. In der Nacht zum Freitag zieht von Westen Regen auf, in Höhenlagen fällt etwas Schnee. Selbst im Flachland muss dann mit gefrierendem Regen und Glatteis gerechnet werden. Auch am Freitag ist bei Regen, Schneeregen und stellenweise gefrierendem Regen zunächst Vorsicht auf Straßen und Gehwegen angesagt. Am Samstag sollen die Temperaturen zehn Grad erreichen und am Sonntag soll es noch wärmer werden, weiß Wetterexperte Donald Bäcker. Für Montag sind sogar 13 Grad angesagt. Leider bleibt uns der Regen erhalten.