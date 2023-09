per Mail teilen

Die vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Gewitter mit Starkregen sind über das westliche Rheinland-Pfalz gezogen. Schadensmeldungen kommen aus der Eifel und dem Hunsrück.

Über den Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Donnerstagnachmittag ein Unwetter gezogen. In Nusbaum hat es möglicherweise einen Tornado gegeben. Dort wurden laut technischer Einsatzleitung 15 Dächer abgedeckt.

Nach Angaben der Einsatzleitung sind bereits Dachdeckerbetriebe dabei, die beschädigten Dächer zu sichern. Zwei Personen seien leicht verletzt worden, hieß es weiter.

Erdrutsch, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume

In Hüttingen habe es einen Erdrutsch gegeben. Außerdem seien viele Keller vollgelaufen. Die B50 bei Oberweis ist derzeit gesperrt, weil dort Bäume umgefallen sind.

Die Einsatzleitung richtete zwischenzeitlich eine Bitte an die Öffentlichkeit: Die Personen, die nichts mit dem Einsatz zu tun hätten, sollten nach Hause gehen und die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit behindern.

Kurz nach 20 Uhr hieß es von der Einsatzleitung, die Lage habe sich beruhigt. Die Koordinierungsstelle des Katastrophenschutzes in Bitburg werde aufgelöst, aber die Kräfte vor Ort seien noch im Einsatz.

Stromausfall in Birkenfeld

Weitere umgestürzte Bäume hinterließ die Wetterfront bei Idar-Oberstein und im Landkreis Birkenfeld. In der Stadt Birkenfeld ist teilweise der Strom ausgefallen. In Oberbrombach (Kreis Birkenfeld) wurde das Dach einer Scheune abgedeckt.

Der Sturm hat auch das Dach einer Scheune in Oberbrombach in der Verbandsgemeinde Birkenfeld abgedeckt. SWR

Feuerwehr auch in Trier im Einsatz

In Trier sind Feuerwehr und Höhenretter dabei, das ART Kundenzentrum zu sichern. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Nach Bauarbeiten am Dach war durch den Sturm eine Plane weggeweht worden. Dadurch drohte es, in den Serverraum hineinzuregnen.

Am Freitag geht es wechselhaft weiter

Die Kaltfront hat es bereits in sich gehabt, sagt auch Wetterexperte Donald Bäcker. Richtung Siegerland und Westerwald könne es auch in der Nacht noch Sturmböen geben.

Am Freitag geht es zunächst wechselhaft weiter, gegen Nachmittag gibt es Schauer oder auch kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 21 Grad. Am Samstag zeigt das Thermometer dann Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Es gibt nur noch ganz schwache Schauer, die abziehen. Am Sonntag ist es nach Nebelauflösung trocken, der Montag wird komplett sonnig.