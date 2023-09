Ludwigshafen will Stadt besser vor Starkregen und Hochwasser schützen

Ludwigshafen erstellt gerade ein neues Konzept, um das Stadtgebiet besser vor Hochwasser und Starkregen zu schützen. Auch die Bewohner sind eingeladen, mitzumachen.

Die Stadt Ludwigshafen will unter anderem ihr Kanalnetz ausbauen, damit es mehr Regenwasser als bisher aufnehmen kann, erklärte der Leiter des Bereichs Umwelt und Klima Rainer Ritthaler. Außerdem sollen mehr Rückhalteräume für Wasser entstehen. Beispielsweise ist geplant, entlang der neuen Stadtstraße und in Parks Mulden anzulegen, in denen sich Regenwasser sammeln und versickern kann.

Ludwigshafen: Beim Hochwasserschutz ist jeder Einzelne gefragt

Die wichtigste Rolle spielen aber die Ludwigshafener Bürger, so Ritthaler. Sie sollten unbedingt überprüfen, ob ihre Häuser vor Starkregen und Überflutung geschützt sind. Beispielsweise könnten Kellerabgänge und Lichtschächte so gesichert werden, dass kein Wasser eindringen kann oder es könnten auch sogenannte Rückstauklappen im Keller eingebaut werden, damit sich bei Starkregen kein Wasser aus dem Kanalsystem nach oben drückt, so Ritthaler.

Schlamm- und Lehm auf den Straßen in Römerberg-Mechtersheim am Tag nach der Flut. SWR

Nach Ahrtal: Land übernimmt 90 Prozent der Kosten

Das Thema Hochwasserschutz ist in Ludwigshafen alles andere als neu: Am Rhein werde er bei Neubauprojekten und neuen Wohnvierteln schon seit Jahrzehnten mitgeplant, etwa in Ludwigshafen Süd oder bei der Rheingalerie, so Ritthaler.

Nach der Katatstrophe im Ahrtal hat das Ganze aber eine andere Dimension erreicht. Jetzt unterstütze das Land Rheinland-Pfalz Städte und Kommunen beim Erstellen neuer Hochwasserschutz- und Starkregenkonzepte, so Ritthaler. Und sie bezahle auch 90 Prozent der Kosten für das Konzept in Ludwigshafen. Nun gelte es nur noch, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, sagt der Bereichsleiter.

"Wir wünschen uns eine hohe Beteiligung und ein hohes Engagement (der Ludwigshafener), damit die Schäden geringer werden und die Feuerwehr seltener ausrücken muss."

Ritthaler: "Wir wollen die Bürger mitnehmen"

Auf der Internetseite unter Ludwigshafen diskutiert beantwortet die Stadtverwaltung die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Hochwasserschutz. Zudem gebe es regelmäßige Rundgänge durch die verschiedene Wohngebiete von Ludwigshafen, die sogenannten Stadtteilspaziergänge. Hier könne sich jeder Einzelne, vielleicht auch direkt an seinem Haus, direkt informieren, was er besser machen kann, sagt der Bereichsleiter Umwelt und Klima und weiter: "Wir haben bei der Vorerkundung schon sehr viele Stellen gesehen, wo man mit einem geringen Aufwand eine deutlich höhere Sicherheit erreichen kann", sagte der Ludwigshafener Umwelt- und Klimaexperte.