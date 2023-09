Nach dem heftigen Unwetter in Worms am Dienstagabend kommen die Autowerkstätten kaum noch mit den Reparaturen nach. Dellen im Blech und Löcher in den Scheiben müssen repariert werden.

Niemand kann bislang verlässlich sagen, wie viele Autos in und um Worms durch den schweren Hagel am Dienstagabend beschädigt wurden. Nur eines steht fest: In allen Wormser Kfz-Werkstätten stehen die Telefone nicht mehr still. "Wir hatten am Mittwoch etwa 150 Anrufe wegen Hagelschäden", sagt Christian Höhne vom Autohaus Tallafuss in Worms.

Dabei war das Autohaus so dicht am Zentrum des Unwetters, dass es selbst heftig getroffen wurde. "Wir hatten circa 35 eigene Fahrzeuge und Kundenfahrzeuge an diesem Abend auf dem Hof stehen, die alle durch Hagel beschädigt wurden", erklärt Christian Höhne. "Wir schätzen den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Zum Glück sind wir versichert."

Zuerst die Windschutzscheiben

Seit Mittwoch arbeiten Höhne und seine Mitarbeiter in der Werkstatt ununterbrochen. "Wir konnten bisher schon ganz viele Autoscheiben ersetzen, sodass die Autos unserer Kunden zumindest wieder fahrbereit sind, so Christian Höhne.

Was die Dellen im Blech angeht, dauert alles etwas länger. "Bis wir das abgearbeitet haben, werden noch einige Wochen vergehen", bittet Höhne seine Kunden um Geduld.

Mancher Versicherer bietet Bargeld

Dabei geht es nicht nur um die Beschaffung von Ersatzteilen. Der Schaden muss zunächst einmal aufgenommen und den Versicherungen gemeldet werden. Es muss außerdem bei jedem Einzelnen geklärt werden, welche Schäden überhaupt von der Versicherung abgedeckt sind.

In diesem Zusammenhang warnt Höhne seine Kunden: "So mancher Versicherer bietet schnelles Bargeld an, um die Schäden zu begleichen. "Davon kann ich nur abraten. Die Schäden sind in der Regel deutlich teurer als der Betrag, den die Versicherungen bar auszahlen".

Kfz-Werkstätten in Worms voll beschäftigt

Christian Höhne ist gleichzeitig Obermeister der Kfz-Innung in Worms. Einen Überblick, wie die Lage bei den anderen Werkstätten in Worms aussieht, hat er nicht - aber eine Ahnung: "Wir haben im Augenblick keinen Kontakt zu den Kollegen. Die haben dafür keine Zeit und jede Menge zu tun."

Das bestätigt zum Beispiel der Karosserie- und Lackierfachbetrieb Carsa-Carmeleon. Dort hatte man am Mittwoch sogar bis 23 Uhr gearbeitet, um Kundenanrufe anzunehmen und die ersten Scheiben zu reparieren.

Ein solches Unwetter haben wir hier noch nicht erlebt!

"Auch wir kümmern uns zuerst um die Glasschäden", sagt Torsten van Vlodrop von Carsa Carmeleon. Aber man habe auch schon Expresslieferungen bis in die Nacht hinein mit den Zulieferfirmen vereinbart, um möglichst schnell auch die anderen Schäden durch den Hagelschlag beseitigen zu können.