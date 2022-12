Kirchen an Weihnachten: Geflüchtete Menschen unterstützen

Im Zeichen des Kriegs in der Ukraine und einer Energiekrise feiern die Christen in Deutschland das Weihnachtsfest. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen rufen in ihren Predigten dazu auf, die Spannungen in der Gesellschaft zu überbrücken.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat dazu aufgerufen, den eigenen Wohlstand mit Flüchtlingen und anderen Hilfsbedürftigen zu teilen. Der in einem Viehstall geborene Jesus kenne dieses Schicksal und "die Kaltschnäuzigkeit derer, die die Grenzen dicht und die Taschen zu halten mit dem Argument: 'Wir können doch nicht alle Nöte dieser Erde lösen'", so Bätzing laut Manuskript in seiner Predigt in der Christmette im Limburger Dom.

Bätzing: "Anfangen, mit anderen zu teilen"

Bätzing tritt dieser Einstellung vehement entgegen: "Doch, wir könnten, wenn wir wollten", betonte er. "Wenn wir uns innerlich und äußerlich zu öffnen begännen, unseren Wohlstand nicht weiter gegen andere verteidigten, sondern mit anderen zu teilen anfingen."

Bätzing nimmt in seiner Predigt auch die Politik in die Pflicht. Es sei schon oft angemahnt worden, dass eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik nötig sei, um die Lasten gerecht zu verteilen. "Es ist fast zum Verzweifeln, dass uns dies im freien Europa über Jahre und Jahrzehnte nicht gelingen will", so der Limburger Bischof.

Verantwortung für das "gemeinsame Haus"

Bätzing rief dazu auf, nationale Eitelkeiten und partikuläres Denken hinter sich zu lassen. Alle müssten "vereint die Verantwortung für das gemeinsame Haus dieser Erde annehmen". Die gelte in Deutschland in der Energiekrise, aber auch über das Land hinaus.

Viele Kirchen in RLP bleiben kalt

Viele Kirchen im Land haben die Heizungen heruntergefahren, um Energie zu sparen. Damit die Gottesdienstbesucher an den Feiertagen nicht frieren müssen, werden in manchen Gemeinden Heizkissen oder Decken verteilt. Außerdem wird darum gebeten, sich warm anzuziehen.

Der Limburger Bischof Bätzing sagte aber, er habe Verständnis dafür, wenn Gemeinden entscheiden, Weihnachten eine Ausnahme zu machen. Letztlich müsse jede Kirchengemeinde selbst entscheiden, wie warm es in der Kirche an Weihnachten sein soll, so Bätzing.