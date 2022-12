Weihnachtsmenü für Bedürftige: Dankbarkeit und Freude in Kaiserslautern

Wildbraten mit Kartoffeln und Rosenkohl. Das stand am 1. Weihnachtsfeiertag auf dem Essensplan bei den Franziskanerinnen in Kaiserslautern. Das frisch gekochte Essen bekamen Wohnungslose und Bedürftige in Kaiserslautern.

Die Menschen in der langen Schlange vor der Essensausgabe sind gerührt und dankbar für die Hilfe: "Wirklich ganz toll, dass die Organisationen, die uns sehr helfen, da sind. Sonst hätten wir noch nicht mal ein Stück Lebkuchen oder überhaupt irgendwas zu essen", sagt etwa Ingo Klaus Kuby. Geschenke von Schülerinnen für Bedürftige in Kaiserslautern Und weil an Weihnachten Geschenke dazugehören, bekamen die Menschen nicht nur Wildbraten, sondern auch ein paar kleine Geschenke - von den Schülerinnen des Franziskus-Schulzentrums in Kaiserslautern. Für Hans-Jürgen Hornung, der nach eigener Aussage nur wenig Verwandtschaft hat, sind die Geschenke eine große Freude. Klaus Schirra sagt lächelnd: "Das sieht man doch schon, dass die eine gute Einstellung haben, die Kinder" "Schwester Susanna ist ein Engel" Die Weihnachtsaktion in Kaiserslautern findet nicht zum ersten Mal statt. Schwester Susanna von den Dillinger Franziskanerinnen kümmert sich schon seit fast 25 Jahren um die, die wenig haben. Sie sagt: "Der Heilige Franziskus hat immer die Armen unterstützt und war für sie da. Wir möchten auch für die Armen da sein. Das ist uns ganz wichtig.“ Die Menschen bekämen dort auch nicht nur an Weihnachten Essen, sondern jeden Tag – die Ferien ausgenommen. Für die Leute in der Warteschlange ist das ein Segen: "Die Suppenküche und vor allem die Susanna sind das hier: Ein Engel“, sagt Thomas Helldörfer, hält eine Engelsfigur in die Höhe und ergänzt: „Ohne sie, wären wir gar nicht so über die Runden gekommen. Frohe Weihnachten, Susanna!"