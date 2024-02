Innerhalb der Freien Wähler gibt es Spannungen wegen der jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus: Der rheinland-pfälzische Vorsitzende Stephan Wefelscheid fordert vom Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger eine eindeutige Haltung.

Wefelscheid kritisiert Aiwanger dafür, dass dieser nicht auf die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geht. Aiwanger schrieb im Januar auf X, ehemals Twitter, die Demos gegen "rechts" seien vielfach von Linksextremisten unterwandert.

Wefelscheid irritiert über Aiwanger

Diese Aussage irritiere ihn, erklärte Wefelscheid dem SWR. Bei den Demos gehe die Mitte der Gesellschaft auf die Straße, um sich von "rechts" abzugrenzen. Er hätte sich daher gewünscht, dass sich Aiwanger als Bundesvorsitzender der Freien Wähler an die Spitze der Bewegung stellt und zusammen mit den anderen demokratischen Parteien demonstriert.

Wefelscheid: Die Menschen haben Angst

Die Menschen hätten Angst und gingen deshalb auf die Straße, sagte der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Freien Wähler: "Und da ist es ganz wichtig, dass die Menschen draußen wissen, auf wen sie sich verlassen können. Wer zum demokratischen Spektrum gehört, wer die politische Mitte ist - das sind die Freien Wähler."

Kreisverband Koblenz will Antrag einbringen

Die Abgrenzung nach "rechts" wird kommende Woche am Samstag auch Thema auf dem Bundesparteitag der Freien Wähler in Bitburg in der Eifel sein. Wefelscheid will erreichen, dass der Parteitag jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt. Sein Kreisverband Koblenz brachte einen entsprechenden Antrag bereits ein.