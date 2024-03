Warnung vor gefälschten Tickets fürs Pokal-Halbfinale FCS - FCK

Die Polizei warnt vor dem DFB-Pokalspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Saarbrücken vor gefälschten Tickets. Betrüger würden die große Nachfrage ausnutzen, so die Polizei.

Ganz wichtig ist es, private Ticket-Angebote in Kleinanzeigen-Onlineportalen ganz besonders kritisch zu betrachten und die Finger von überteuerten Angeboten auf diesen Plattformen am besten gleich zu lassen. Die Polizei empfiehlt hier auch ihre Beratungsseiten für sichere Online-Einkäufe. Zwei Männern aus Kaiserslautern ist es nämlich am Wochenende passiert, dass sie vermeintliche Tickets online gekauft haben. Nachdem die beiden die geforderte Summe über Paypal an den Verkäufer gezahlt hatten, gab’s zwar im Gegenzug einen QR-Code für ein elektronisches Ticket, der war aber offensichtlich gefälscht. Der Kontakt zum Verkäufer brach dann ab. Die beiden 23-Jährigen haben den Betrug dann sofort bei der Polizei angezeigt. Internet-betrügereien boomen laut Polizei gerade bei Veranstaltungen mit begrenztem Ticket-Kontingent, wie dem Pokal-Halbfinale in Saarbrücken.