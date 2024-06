Was haltet ihr von einer Zuckersteuer auf Softdrinks?

Zugegeben: Eine eisgekühlte Zitronenlimonade an einem heißen Sommertag ist schon deutlich leckerer als so ein schnödes Glas Wasser. Besonders beliebt sind Limonaden und Co bei Kindern. Wie uncool wäre ein Kindergeburtstag oder ein Kinoabend ohne literweise Softdrinks, bitteschön? Aber so gut sie auch schmecken: Dass Softdrinks viel zu viel Zucker enthalten, ist kein Geheimnis. Im hohen Maße genossen, drohen Übergewicht, Diabetes, Karies. Neun Bundesländer, darunter Rheinland-Pfalz, fordern deshalb jetzt eine Zuckersteuer auf Softdrinks. Was glaubt ihr: Könnte die Gesundheit der Verbraucher, vor allem die der Kinder, damit besser geschützt werden? Oder empfändet ihr eine Steuer auf Softdrinks als Bevormundung? Und wäre eine solche Steuer überhaupt das richtige Mittel, um den Zuckerkonsum einzudämmen?

Die Abstimmung ist bereits beendet.