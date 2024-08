per Mail teilen

Mit ihrem "Fahrplan Zukunft - Eine Politik für das Auto" hat die FDP für Wirbel gesorgt. Der wohl umstrittenste Vorschlag: Kostenloses Kurzparken in den Innenstädten und, wo das nicht möglich ist, ein günstiges deutschlandweites Flatarate-Parken nach dem Vorbild des 49-Euro-Tickets. Das wäre nach Ansicht der FDP nicht nur im Sinne der Autofahrer, auf diese Weise könnten auch die Innenstädte belebt werden. Gegner des Vorschlags gehen allerdings vom genauen Gegenteil aus. Ihrer Meinung würde durch die zusätzlich angelockten Autofahrer ein fürchterliches Verkehrschaos ausbrechen, was die Innenstädte nicht attraktiver machen würde. Außerdem sei der Vorschlag alles andere als klimafreundlich. Und die Kommunen fürchten nicht zuletzt um ihre Einnahmen durch die Parkgebühren. Was denkt ihr:

Die Abstimmung ist bereits beendet.