Die A60 ist zwischen Prüm und Bleialf derzeit voll gesperrt. Am Abend war dort ein Auto frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Ein Mensch kam dabei ums Leben.

Der schwere Unfall passierte nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr am Mittwochabend. Ein Autofahrer war demnach auf der A60 aus Belgien kommend in Fahrtrichtung Prüm unterwegs. Kurz nach der Alfbachtalbrücke sei der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, starb der 56-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vollsperrung auf der A60 nach tödlichem Unfall dauert weiter an

Die Staatsanwaltschaft Trier hat bereits einen Gutachter beauftragt, die Unfallursache zu klären. Die A60 ist seit dem Zeitpunkt des Unfalls in beide Fahrtrichtungen gesperrt, um die Fahrzeuge bergen zu können. Nach Angaben der Polizei kann die Autobahn im Laufe des Vormittags wieder freigegeben werden.