Toter und Verletzte bei Unfällen am Sonntag

In Fischbach an der Nahe ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Auf der A1 in der Eifel krachten Autos bei Blitzeis ineinander. Bei Hermeskeil überschlug sich ein Auto.

Nach einem Verkehrsunfall in Fischbach (Kreis Birkenfeld) ist ein 55-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen auf der Landesstraße 160 unterwegs gewesen, als es nahe eines Kreisverkehres zu dem Unfall kam, teilte die Polizei mit. Eine Sprecherin sagte, es könnten nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine genaueren Angaben zum Hergang oder zur Todesursache gemacht werden. Ein medizinischer Notfall könne nicht ausgeschlossen werden. Weitere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht beteiligt. Der 55-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Plötzliches Glatteis in der Eifel Am späteren Sonntagmorgen ist eine Frau auf der Autobahn 1 bei Niederöfflingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit ihrem Auto ins Rutschen geraten und in die Mittelschutzplanke gekracht - Grund laut Polizei: plötzlich auftretendes Glatteis. Kurz danach kamen drei weitere Autos auf dem Blitzeis ins Rutschen und fuhren auf das Auto der Frau auf. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Alle unfallbeteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem mittleren fünfstelligen Schadensbetrag aus. Die A1 war zur Unfallaufname zeitweilig voll gesperrt. Nach Aussage der Polizei wurde der Winterdienst gerufen worden, um die A1 und die B50neu bei Wittlich abzustreuen. Bereitschaftsdienst streut Autobahn Auch auf der A1 im Hunsrück hat es am Sonntagmorgen einen Unfall gegeben. Bei Hermeskeil kam ein Auto kurz vor 9 Uhr von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ob Glätte die Ursache für den Unfall war, ist der Polizei noch nicht bekannt. Im Hunsrück hatte es am Vormittag geschneit. Bereits am Samstag hatte es in Rheinland-Pfalz mehrere Unfälle mit Verletzten gegeben. Ralingen, Kandel Mehrere Unfälle am Samstag Frontalzusammenstoß und ein brennendes Wohnmobil in RLP Bei Ralingen (Kreis Trier-Saarburg) sind am Samstag auf der L42 zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Alle sechs Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Auf der A65 brannte ein Wohnmobil komplett aus. Auch ein Traktorfahrer hatte einen Unfall.