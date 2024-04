Bei Ralingen (Kreis Trier-Saarburg) sind am Samstag auf der L42 zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Alle sechs Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Auf der A65 brannte ein Wohnmobil komplett aus.

Am Samstag sind auf der Landesstraße 42 in der Nähe von Ralingen (Kreis Trier-Saarburg) sechs Menschen bei einem Unfall verletzt worden, so die Polizei Trier. Am Ende einer Kurve sei ein mit vier Menschen besetztes Auto auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen mit zwei Insassen kollidiert.

Alle sechs verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. An dem Einsatz waren laut Polizei auch zwei Rettungshubschrauber beteiligt. Die Ermittler suchen derzeit nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Wohnmobil brennt in Nothaltebucht aus

Auf der A65 bei Kandel (Kreis Germersheim) ist am Samstagmorgen ein Wohnmobil in Brand geraten. Das teilte die Polizei Landau mit. Das Wohnmobil brannte in einer Nothaltebucht komplett aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Landau musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden, was kurz vor der Anschlussstelle Kandel-Mitte zur Beeinträchtigung des Verkehrs führte. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt der Grund für den Brand.