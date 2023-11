In Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) fand am Sonntagabend zum zehnten Mal am Volkstrauertag ein Friedensmarsch statt. Unter dem Motto "Brücken bauen" gingen Christen, Juden und Muslime zusammen sternförmig auf den Kurpark zu. Ziel des Sternmarsches war die katholische Pfarrkirche St. Martin, in der das Friedensgebet stattfand.