Viele Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wird heute zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Die zentrale Gedenkstunde des Landes findet in Koblenz in der Basilika St. Kastor statt.

Bei der Gedenkstunde in Koblenz wird zunächst ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert und anschließend der Opfer von Krieg und Terror gedacht. An der Veranstaltung nimmt auch Innenminister Michael Ebling (SPD) teil.

Friedensmarsch in Bad Ems

In Bad Ems findet nach Angaben der Stadtverwaltung bereits zum zehnten Mal ein Friedensmarsch anlässlich des Volkstrauertages statt. In Oberlahnstein wird eine Führung über den jüdischen Friedhof angeboten. Dabei sollen Besucher mehr über die Geschichte des Friedhofs und der dort bestatteten Bürgerinnen und Bürger erfahren. In Mendig wird während der Gedenkstunde auf dem Rathausplatz unter anderem ein Kranz niedergelegt.

In Trier übernimmt Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) die Totenehrung am Hauptfriedhof. In Bitburg ist Bürgermeister Joachim Kandels (CDU) auf dem Ehrenfriedhof Kolmeshöh bei der Gedenkfeier dabei. Das Totengedenken übernehmen traditionell Schülerinnen und Schüler einer Bitburger Schule - in diesem Jahr der St. Matthias-Schule.

Binger OB: Gedenktag wichtiger denn je

Auch in Rheinhessen und an der Nahe finden Gedenkveranstaltungen statt. So rufen die Oberbürgermeister von Bingen, Mainz, Worms und Bad Kreuznach dazu auf, gemeinsam der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Im Moment sei es vielleicht wichtiger denn je, den Volkstrauertag entsprechend zu würdigen, sagte Bingens OB Thomas Feser (CDU). Die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate zeigten, "wie verletzlich unsere Welt" sei.

In Ludwigshafen wird Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bei einer Feierstunde des Volksbunds deutscher Kriegsgräberfürsorge auf dem Hauptfriedhof einen Kranz niederlegen. In Neustadt bietet Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) eine Friedhofsführung im Anschluss an die Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof an. Auch auf dem Landauer Hauptfriedhof wird es eine Gedenkfeier geben. In Schifferstadt findet ein solches Gedenken auf dem Waldfriedhof statt. Gedenkveranstaltung sind auch in Speyer, Frankenthal, Lambsheim und Herxheim geplant.

Volkstrauertag gibt es seit 1952

Der Volkstrauertag ist ein sogenannter stiller Gedenktag und wird seit 1952 begangen. Mit ihm wird an die Opfer des Nationalsozialismus und an die Toten beider Weltkriege erinnert. Er fällt immer auf den Sonntag zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag. Zum Volkstrauertag ist an den meisten öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung zu sehen.