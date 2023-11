An vielen Orten in Rheinland-Pfalz wurde am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Aus diesem Grund war am Sonntag an den meisten öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung zu sehen. Die zentrale Gedenkstunde des Landes fand in der Basilika Sankt Kastor in Koblenz statt.