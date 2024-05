Zu Pfingsten kann man im Westen der Pfalz Erdbeeren pflücken

Noch sind die Erdbeeren auf den Selbstpflückfeldern nicht rot. Zu Pfingsten soll sich das dank der gestiegenen Temperaturen ändern.

"Wir sind zufrieden mit dem Wachstum der Erdbeeren, auch wenn es ruhig etwas schneller gehen könnte", sagt Landwirtin Rebecca Funk vom Bauernhof "Erdbeerland" in Eisenberg im Donnersbergkreis.

Zu Pfingsten, schätzt die Landwirtin, sind die heiß begehrten Beeren auf den Selbstpflückfeldern im Westen der Pfalz endlich rot. Die bei Alt und Jung gleichermaßen beliebten Felder findet man zum Beispiel bei Rodenbach, Höheischweiler und Kirchheimbolanden.

Sonne hat über dem Westen der Pfalz auf sich warten lassen

"In diesem Jahr gab es leider noch zu wenig Sonnenschein", erklärt die Landwirtin. Außerdem sei es lange Zeit auch zu kalt gewesen. Der Frost habe den Erdbeerpflanzen dagegen kaum geschadet. "Glücklicherweise müssen wir nur zehn Prozent Verlust verzeichnen, da hat es andere Betriebe viel härter getroffen."

Rebecca Funck vom "Erdbeerland Ernst&Funck" in Eisenberg Ernst& Funck

"Das gute Wetter passend zum Muttertag tut den Beeren jetzt richtig gut", glaubt Rebecca Funk. Sie ist optimistisch, dass die Selbstpflücksaison auf den Erdbeerfeldern gut wird. Wie teuer ein Pfund Erdbeeren auf den Feldern zum Selbstpflücken wird, kann sie noch nicht sagen.

Erdbeer-Preis leicht gestiegen

Wer nicht so lange warten will, wird bei den zahlreichen Verkaufsständen in der Region fündig. Die Erdbeeren, die dort verkauft werden, sind in der Region in Gewächshäusern oder geschützt unter Flies angebaut worden. Ein halbes Kilo kostet in diesem Jahr 5,50 Euro. Das sind 50 Cent mehr als im vergangenen Jahr. "Wir mussten die Preise leicht anheben, weil die gestiegenen Energiekosten auch uns betreffen", sagt Rebecca Funck.