Heute öffnet der Landtag Rheinland-Pfalz wieder seine Türen für Besucherinnen und Besucher - und zwar anlässlich des Verfassungsfestes. Es gibt ein vielseitiges Programm.

Am 18. Mai 1947 stimmten die Bürgerinnen und Bürger der Verfassung von Rheinland-Pfalz zu. An diesen historischen Tag der Demokratie erinnert der Landtag von Rheinland-Pfalz traditionell mit einem Festakt.

"Gemeinsam feiern wir diesen Festtag der Demokratie und erinnern daran, dass die Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz am 18. Mai 1947 der Verfassung des nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschaffenen Landes zugestimmt haben."

Führungen, Musik und Lesungen

Die Besucherinnen und Besucher erwartet im und um den Landtag ein buntes Programm aus Informationen, Ausstellungen, Kultur und Politik für die ganze Familie.

So besteht die Gelegenheit, den Plenarsaal zu besichtigen und an verschiedenen, auch thematischen, Führungen durch das Deutschhaus teilzunehmen.

Der sanierte Plenarsaal im Deutschhaus in Mainz. dpa Bildfunk Picture Alliance

Zudem ist ein abwechslungsreiches Musikprogramm angekündigt. Es spielen das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz, die französische Band "Le voyage de Caleb" und die Band der US Air Force, "Wings of Swing".

Im Plenarsaal unterhält die musikalische Lesung "Democracy is Coming, Motzki liest, Maier singt, Schärf spielt Cohen und Dylan". Ein Stand der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei im Foyer des Landtags informiert über deren Tätigkeit.

DFB-Demokratie-Talk und Parlaments-Check

Im Laufe des Mittags findet außerdem ein DFB-Demokratie-Talk mit Weltfußballerin Célia Šašić statt sowie die Malaktion "Elephants for Peace". Besonders willkommen sind an diesem Tag die Kinder: Julian Janssen, auch bekannt als Checker Julian, erklärt den jungen Gästen das Parlament.

Kulturelles aus Partnerregionen

Vertreten sind auch die Partnerregionen von Rheinland-Pfalz Burgund-Franche-Comté, Oppeln und Mittelböhmen. Diese informieren nicht nur über ihre kulturellen und touristischen Highlights, sondern bieten auch kulinarische Genüsse an.

Historische Ereignisse in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz kann auf viele historischen Ereignisse zurückblicken. Zum Beispiel fand im Juli 1948 in Koblenz die so genannte Rittersturz-Konferenz mit allen damaligen deutschen Ministerpräsidenten statt. Die dort gefassten "Koblenzer Beschlüsse" ebneten den Weg zur Bildung der Bundesrepublik Deutschland.

In Koblenz fand im Jahr 2011 die erste Bundesgartenschau in Rheinland-Pfalz statt. Dafür wurde auch die Rheinseilbahn, die größte Seilbahn Deutschlands als Attraktion und ökologisch sinnvolle Verkehrsverbindung errichtet.

Auch Katastrophen musste Rheinland-Pfalz schon einige erleben - wie zum Beispiel die Kesselwagenexplosion in der BASF Ludwigshafen 1948, bei der 207 Menschen ums Leben kamen, oder die Flutkatastrophe 2021, bei der 135 Menschen starben.

Vergangenes Jahr feierte RLP 75-jähriges Jubiläum

Vor einem Jahr erinnerte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in ihrer Rede auch an die vielen bedeutsamen Momente in der Geschichte des Landes. Rheinland-Pfalz sei ein Land, in dem der Zusammenhalt groß sei - nicht nur in Krisen, so das Fazit der Ministerpräsidentin im vergangenen Jahr.