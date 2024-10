Der Donnerstag in RLP wird stürmisch, es gibt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. US-Präsident Biden verschiebt wegen eines Hurrikans seinen Deutschland-Besuch.

6:40 Uhr Wie gut ist die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen? Wenn ich krank bin und in ein Krankenhaus muss, möchte ich schnell da hin. Gerade in einem Notfall. So weit, so logisch. Viele Menschen im Kreis Altenkirchen befürchten, dass sie zu lange für den Weg ins nächste Krankenhaus brauchen. Denn: Mehrere Kliniken in der Gegend haben dicht gemacht, zuletzt das DRK-Krankenhaus in Altenkirchen. Deswegen gab's gestern im Kreistag eine Sondersitzung mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Ergebnis: Hoch findet, die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen sei weiterhin gesichert. Auch, wenn die Fahrwege ins nächste Krankenhaus für manche jetzt länger seien, sei "alles noch im Rahmen". Und er verwies auf das geplante Krankenhaus in Müschenbach im Westerwaldkreis. Bis das fertig ist, dauert es aber noch mindestens sieben Jahre... eine lange Zeit für die Menschen im Kreis Altenkirchen. Sendung am Mi. , 9.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr So ist die Lage auf den Straßen 🚗 Bevor ihr euch ins Auto setzt, checkt die Lage auf den Straßen - aktuelle Infos bekommt ihr mit einem Klick hier 👇: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr Das wird heute in RLP wichtig Wie muss das Stromnetz der Zukunft aussehen, wenn es künftig mehr Wärmepumpen und mehr E-Mobilität gibt? Antworten darauf gibt Energieministerin Katrin Eder (Grüne), sie stellt in Mainz heute die Stromnetzplanung des Landes vor. Erstmals und bundesweit einmalig waren auf Landesebene unter anderem Industrie, Stadtwerke, Kommunen und Netzbetreiber aufgerufen, ihre Planungen abzugleichen. Der Prozess gegen einen US-Soldaten vor dem Militärgericht auf der Air Base Spangdahlem wird fortgesetzt. Dabei sollen weitere Zeugen aussagen. Am Rande der Säubrennerkirmes in Wittlich war im vergangenen Jahr ein 28-jähriger Mann durch Messerstiche ums Leben gekommen. Noch immer ist unklar, wer der Täter war. Die Aussagen der Zeugen aus der Tatnacht passen nicht zusammen. Der Bund der Steuerzahler wird die 52. Ausgabe seines Schwarzbuches vorstellen - darin sind auch wieder Fälle aus Rheinland-Pfalz. Insgesamt sind es 100 aus ganz Deutschland, bei denen nach Einschätzung des Steuerzahlerbundes nicht sorgsam mit Steuergeld umgegangen wurde.

6:01 Uhr Das Wetter in RLP: Viel Regen und viel Wind ⛈️ Ab heute wird es ungemütlich bei uns, es kommt viel, viel Regen runter: Im Hunsrück sind bis Freitag etwa 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Das ist so viel, wie normalerweise im ganzen Monat fällt, sagte SWR-Wetterexperte Stefan Laps in seiner Vorhersage am Dienstagabend. Und dazu wird's stürmisch, örtlich drohen Unwetter. Passt gut auf euch auf! Video herunterladen (25,8 MB | MP4)