Mahnwache vor Kreistagssitzung in Altenkirchen angekündigt

Gesundheitsminister Clemens Hoch kommt am Dienstag zu einer Sondersitzung des Kreistags in Altenkirchen. Eine Bürgerinitiative ruft vorher zur Mahnwache auf.

Wie der Kreis Altenkirchen mitteilt, geht es bei der Kreistagssitzung am Dienstagabend ausschließlich um die medizinische Versorgung in der Region, vor allem um die Situation der Krankenhäuser. Hintergrund ist unter anderem, dass das DRK-Krankenhaus in Altenkirchen vor einigen Wochen geschlossen hat.

Das DRK und auch das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium stehen seit den Umstrukturierungen der Westerwälder Krankenhauslandschaft immer wieder in der Kritik. Der Kreis Altenkirchen geht daher davon aus, dass viele Bürgerinnen und Bürger an der Kreistagssitzung teilnehmen werden.

Mahnwache als Signal an Gesundheitsminister Hoch

Die Bürgerinitiative "Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland" ruft vor Beginn der Sondersitzung zu einer friedlichen Mahnwache mit Lichterkette vor der Kreisverwaltung in Altenkirchen auf. Sie will mit der Aktion auf die ihrer Ansicht nach schlechtere Gesundheitsversorgung in der Region aufmerksam machen. Die Bürgerinitiative hatte in den vergangenen Monaten bereits eine Demo mit rund 700 Teilnehmern und eine Kundgebung in Altenkirchen organisiert.