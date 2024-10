Jonathan Burkardt reist erstmals zur Nationalmannschaft und profitiert dabei vom Ausfall von Arsenals Kai Havertz. Das schmälert seine Leistung aber kein wenig. Der Mainzer zeigte sich am Samstag von seiner besten Seite. Beim 3:0-Sieg der Mainzer beim FC St. Pauli erzielte der 24-Jährige zwei Tore und avancierte so zum Matchwinner.

Jahrestag Überfall der Hamas - Auch Demos in RLP

Vor genau einem Jahr fiel die Hamas in Israel ein. 1.200 Menschen starben und 251 Israelis wurden von der Hamas verschleppt. Das Massaker war Beginn einer für den Krieg im Gazastreifen, bei dem mehr als 40.000 Palästinenser starben - der Großteil davon Zivilisten. Zum Anlass dieses Jahrestags wird es auch in RLP heute Demonstrationen geben. Auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird am Abend an einer Friedens- und Gedenkveranstaltung im Landesmuseum Mainz teilnehmen. Mehr zu den Kundgebungen in Land, hat euch mein Kollege Emanuel Eßling zusammengetragen: