Die Querelen bei den Freien Wählern in RLP gehen weiter. Nach SWR-Informationen hat der Landesvorsitzende Wefelscheid mit drei weiteren Parteivorständen seinen Rückzug zum 31. Dezember angekündigt. Das ist EIN Thema an diesem Mittwoch!

6:30 Uhr Raus aus der Krise - aber wie? RLP-Winzer suchen die passende Strategie Ach war das lecker, als ich vergangene Woche den ersten Federweißer genießen konnte. Gute Arbeit, würde ich dem Winzer gerne zurufen. Doch das dürfte den in der jetztigen Zeit wenig aufheitern. Die Winzerinnen und Winzer in Rheinland-Pfalz stecken in der Krise. Die Gründe sind vielfältig: Von den Produktionskosten, über den Weinkonsum bis hin zu den günstigen Tropfen aus dem Discounter. Doch wie raus aus der Krise? SWR-Reporter haben sich in der Branche umgehört: Rheinland-Pfalz Krise im Weinbau So stellen sich die Winzer in Rheinland-Pfalz-für die Zukunft auf Klimawandel, sinkender Alkoholkonsum und Inflation setzen den Weinbau unter Druck. Die Winzer in Rheinland-Pfalz reagieren darauf mit verschiedenen Strategien. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:20 Uhr 🌎 Der Blick nach Deutschland und in die Welt Rund eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg, kommen SPD und BSW heute erstmals zu einem Sondierungsgespräch zusammen. Wo und wann genau sich die Sondierungsgruppen treffen, ist bislang geheim. Die SPD war bei der Wahl am 22. September stärkste Kraft vor der AfD geworden. Sie hätte nur mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Mehrheit. Nach dem Messerangriff auf eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dem 34-Jährigen werden vor dem Landgericht Ravensburg versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Mann dauerhaft in eine Psychiatrie. Der Angeklagte soll die Vierjährige im April mit einem Messer schwer verletzt haben. Laut Polizei ereignete sich der Messerangriff unvermittelt. Täter und Opfer hätten sich nicht gekannt. Der FC Bayern und RB Leipzig sind am Abend (21 Uhr) in der Fußball-Champions League gefordert. Die Münchner reisen zu Aston Villa und wollen nach dem 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Saisonstart in der Fußball-Königsklasse nachlegen. Die Leipziger peilen derweil ihre ersten Champions-League-Punkte gegen Juventus Turin an. Sie hatten vor zwei Wochen 1:2 bei Atlético Madrid verloren.

6:10 Uhr VFB Stuttgart mit erstem Punkt in Fußball-Champions League Im zweiten Spiel der Champions League hat der VFB Stuttgart gestern Abend seinen ersten Punkt ergattert. Gegen Prag erspielten sich die Stuttgarter ein 1:1. Im ersten Spiel hatte es für den VFB bei Real Madrid eine 1:3-Niederlage gegeben. Besser als Stuttgart machten es gestern Abend Bayer Leverkusen und vor allem Borussia Dortmund, die beide ihre Spiele gewannen. Die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau mit der Zusammenfassung der BVB-Gala gegen Celtic Glasgow: Borussia Dortmund mit Gala bei Champions Legue-Spiel gegen Celtic Glasgow

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landeschef der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, und drei weitere Vorstandsmitglieder der Partei wollen am Vormittag in einer Pressekonferenz erläutern, warum sie ihre Ämter zum Jahresende niederlegen. Wefelscheid hatte seinen Rückzug als Vorsitzender gestern angekündigt. Die Winzerinnen und Winzer in Rheinland-Pfalz sind mitten in der Weinlese und gleichzeitig in der Krise. Klimawandel, sinkender Weinabsatz und Inflation machen Sorgen. Welche Strategien jetzt helfen sollen, darauf schauen wir gleich nochmal genauer. Das Land Rheinland-Pfalz baut die Zusatzversorgung durch Telenotärzte weiter aus. In Trier wird am Nachmittag der landesweit zweite Standort für Telenotärzte am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eröffnet. Telenotärzte werden bei Rettungseinsätzen virtuell dazugeschaltet, um Notfallsanitäter vor Ort zu beraten. Der erste Telenotarzt-Standort war im Juli 2023 an der BG Klinik in Ludwigshafen an den Start gegangen. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) präsentiert heute einen neuen Wagenbauer für die kommende Fastnachtskampagne. Der bisherige Wagenbauer des Clubs, Dieter Wenger, hatte nach der vergangenen Kampagne erklärt, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand zurückziehe.

6:02 Uhr Das Wetter am Mittwoch Uns erwartet heute erneut durchwachsenes Wetter. Nach einem recht trockenen Vormittag ziehen am Nachmittag von Westen her vermehrt Wolken auf. SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert ging in ihrer Vorhersage gestern Abend auch von einigen Schauern aus. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 13 und 16 Grad liegen.

