Auf der A63 bei Alzey in der sind in der Nacht zwei Autos zusammengeprallt. Dabei wurden drei Männer und drei Frauen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Der Unfall auf der A63 hat sich laut Polizei um kurz vor ein Uhr am Montag abgespielt. In Höhe der Weinheimer Talbrücke in Richtung Mainz krachten die beiden Autos zusammen. Dabei überschlug sich ein Auto und bleib auf der Seite liegen. Der andere Wagen prallte in die Mittelleitplanke.

Sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt

In dem einen Auto befanden sich laut Polizei drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 25 Jahren, in dem anderen drei junge Frauen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Sie alle wurden verletzt in Krankenhaus gebracht, zwei von erlitten schwere Verletzungen.

Zeugenhinweise gesucht Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich bei der Polizeiautobahnstation in Gau-Bickelheim melden. Entweder per Telefon (06701 919-0) oder per E-Mail (PAStGau-Bickelheim@polizei.rlp.de)

A63 an der Unfallstelle bis in den Morgen hinein gesperrt

Die Autobahn musste an der Unfallstelle zwischen Freimersheim und Erbes-Büdesheim für die Bergungs- und Säuberungarbeiten bis um 7 Uhr voll gesperrt bleiben. Inzwischen rollt der Verkehr wieder.

Neben der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim waren die Feuerwehren aus Kirchheimbolanden und Göllheim im Einsatz, außerdem mehrere Rettungskräfte.

Gutachter soll Unfall auf der A63 untersuchen

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschaltet, der das klären soll.