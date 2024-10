Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:52 Uhr 🍐 Kostenloses Obst und Nüsse in Pirmasens Tolle Aktion in Pirmasens: Dort kann man ab sofort Obst und Nüsse kostenlos pflücken. Hintergrund ist die Ernteaktion "Gelbes Band" - an der sich die Stadt beteiligt. Ziel ist es, zu verhindern, dass Obst auf Wiesen und in Gärten schlecht wird. Laut der Stadt dürfen Interessierte die Früchte von Bäumen, die eine gelbe Markierung tragen, einfach abernten. Wer sich mit seinem eigenen Obstbaum auch an der Aktion beteiligen will, kann sich an die Umweltberatung in Pirmasens wenden. Trägt ein Obstbaum ein gelbes Band, sind seine Früchte für die Allgemeinheit freigegeben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sina Schuldt Sendung am Fr. , 4.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

9:40 Uhr 📖 Gutenberg-Museum Mainz zum letzten Mal geöffnet Habt ihr an diesem Wochenende schon was vor? Wenn nicht, würde sich ein Besuch des Mainzer Gutenberg-Museums anbieten. Dieses hat nämlich an diesem Samstag und Sonntag zum letzten Mal an seinem alten Standort geöffnet - bevor es vorübergehend ins Naturhistorische Museum umzieht. Langfristig sollen die kostbaren Exponate in einem neu gebauten Gebäude ausgestellt werden. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Studio Mainz haben die Einzelheiten: Mainz Neubau für mehr als 100 Millionen Euro Letztes Wochenende im alten Gutenberg-Museum in Mainz Das Gutenberg-Museum soll schicker, moderner und sicherer werden. Dafür schließt es erst einmal seine Türen. Ein Teil der Ausstellung findet vorübergehend ein neues Zuhause. 11:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 Das Gutenberg-Museum in Mainz mit seinen berühmten Bibeln und anderen Werken öffnet dieses Wochenende zum letzten Mal. Zumindest im bisherigen Gebäude. SWR Reporterin Judith Seitz: Das Gutenberg- Museum ist in die Jahre gekommen. Die Ausstellung ist zum Teil auf dem Stand von vor 60 Jahren, ebenso die Ausstattung vieler Räume. Deshalb soll das Museum nun neu gebaut werden. Damit die Ausstellungsstücke auch während der Bauarbeiten gezeigt werden können, zieht die Sammlung vorübergehend in das Gebäude des Naturhistorischen Museums. Dort wurde sogar eine eigene Schatzkammer gebaut, in der die wertvollen Gutenberg-Bibeln ab Ende November ausgestellt werden. An diesem Wochenende können sie aber nochmal im alten Museum am Liebfrauenplatz bestaunt werden. Das Museum hat täglich bis 17 Uhr geöffnet.

9:33 Uhr 🛖 Behörden gehen gegen illegale Kleingartenbauten vor Jeder, der in Deutschland schonmal mit Immobilien zu tun hatte, weiß, dass mit unserem Baurecht nicht zu spaßen ist 😄 Ein Lied davon singen können auch die Kleingärtner der Anlage "Schemmel" in Jockgrim. Viele der 240 Eigentümer haben sich laut dem Kreis Germersheim nicht an den Bebauungsplan gehalten. Die Hütten in den Schrebergärten seien zum Teil zu groß, die Zäune zu hoch und die Brunnen illegal gebohrt gewesen. Inzwischen seien die meisten Hütten auf die zulässige Größe zurückgebaut worden. Es gebe aber auch Kleingärtner, die sogar neue, nicht genehmigte Gebäude gebaut hätten. Was ihnen blüht, zeigt ein Blick nach Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Dort wurden im Gebiet "Kappenäcker" bereits erste illegale Bauten abgerissen. Sendung am Fr. , 4.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

9:10 Uhr Faszinierende Ergebnisse der Zwillingsforschung Wie ticken wir politisch? Essen wir Fleisch oder nicht? Wer von uns verschickt besonders viele Textnachrichten? Wer denkt, dass man über solche Einstellungen und Verhaltensweisen vollkommen frei entscheidet, liegt offenbar falsch. Laut der modernen Zwillingsforschung sind viele unserer Vorlieben bereits in der Steinzeit geformt und genetisch verankert worden. Nun gibt es zwar keine Gene, die das Verschicken von Textnachrichten bestimmen, aber nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler beeinflussen Gene, wie sensibel wir für bestimmte Dinge sind. Wer mehr darüber erfahren möchte, hier ein Hörtipp fürs lange Wochenende: Persönlichkeit Zwillingsforschung – Was alles in unseren Genen steckt Wähle ich links oder rechts, bete oder meditiere ich, wie oft verschicke ich Handynachrichten? All diese Verhaltensweisen werden durch Gene beeinflusst. Selbst Vegetarismus ist erblich. 8:30 Uhr Das Wissen SWR Kultur

8:53 Uhr 🗓️ Ein Blick in die Geschichte - der 4. Oktober im Jahr... 2023 - Der Fußball-Weltverband FIFA teilt mit, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 in Südamerika eröffnet und in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen wird. Damit findet die Jubiläums-WM auf drei Kontinenten statt. 2012: Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher erklärt im japanischen Suzuka seinen Rücktritt vom aktiven Autorennsport. Michael Schumacher gewann den Großen Preis von Suzuka insgesamt sechsmal. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Franck Robichon 2004: Die 25 EU-Staaten einigen sich auf die neue Gleichbehandlungsrichtlinie, die wirtschaftliche Benachteiligung von Männern oder Frauen aufgrund ihres Geschlechts künftig EU-weit unter Strafe stellt. Im Ministerrat wird die Richtlinie am 13. Dezember 2004 verabschiedet. 1824: Die Republik Mexiko wird ausgerufen. Diese erste mexikanische Republik besteht bis 1864. Auf sie folgt das Zweite Kaiserreich unter Maximilian I.

8:42 Uhr 🚗 Landau warnt vor Betrug beim Handy-Parken Nutzt ihr das Handy, um zu parken? Dann aufgepasst in Landau: Dort warnt die Stadtverwaltung vor einer neuen Betrugsmasche. An einigen Parkscheinautomaten im Stadtgebiet hätten Betrüger gefälschte QR-Codes aufgeklebt, die zu ihren Internetseiten führten. Dort werden die Nutzer dann aufgefordert, ihre Bankdaten einzugeben. Die Stadtverwaltung hat Strafanzeige gestellt. Wer glaubt, Opfer dieser Masche geworden zu sein, sollte sich an die Polizei Landau wenden. Sendung am Fr. , 4.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

8:30 Uhr CDU-Landesverbände wollen Schwarz-Grün nicht ausschließen CSU-Chef Markus Söder hatte jüngst getönt, dass er eine mögliche schwarz-grüne Koalition nach der kommenden Bundestagswahl ablehne. Mit dieser Haltung könnte er einen neuen Streit in der Union vom Zaun brechen. Denn fast alle CDU-Landesverbände wollen eine solche Koalition nicht ausschließen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dabei haben sich 12 der 15 Landesverbände dafür ausgesprochen, dass sich die CDU auch Schwarz-Grün offen hält - darunter die rheinland-pfälzische CDU unter ihrem neuen Vorsitzenden Gordon Schnieder. Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:12 Uhr ⚖️ Prozess Spangdahlem: Eltern des Opfers bekommen Dolmetscher Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf der Wittlicher Säubrennerkirmes hat das US-Militär nun dafür gesorgt, dass die Eltern des Opfers der Verhandlung besser folgen können. Die Air Force richtete der Familie des getöteten 28-Jährigen einen separaten Raum im Spangdahlemer Gerichtsgebäude her. In diesem Zimmer wird die Verhandlung per Video übertragen und für die Familie von Dolmetschern übersetzt. Anfang der Woche hatten die Eltern noch kritisiert, dass sie von dem Prozess gegen einen amerikanischen Soldaten kaum etwas verstehen, da sie nicht so gut Englisch sprechen. Nach Angaben ihrer Anwältin sind sie froh, dass das US-Militär ihnen nun doch die Möglichkeit bietet, das Verfahren zu verfolgen. Spangdahlem Militärgericht Airbase Spangdahlem Messerangriff in Wittlich: Eltern des Opfers bekommen nun doch Dolmetscher Im Prozess um die Tötung eines Mannes auf der Wittlicher Säubrennerkirmes bekommen die Eltern des Opfers einen Dolmetscher. Sie hatten kritisiert, dem Prozess nicht folgen zu können. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

8:03 Uhr 🏃 Marathon in Landau problemlos verlaufen Für Landau war der Marathon gestern eine Premiere - und die ist geglückt: Die Laufveranstaltung sei reibungslos über die Bühne gegangen, teilte die Polizei mit. Knapp 3.000 Läuferinnen und Läufer waren bei dem Rennen am Start. Neben der Marathon-Distanz gab es auch eine Halbmarathon-Strecke und Staffelläufe. Der Sieger im Marathon - ein Starter der TV Maikammer - lief die rund 42 Kilometer in 2 Stunden und 41 Minuten. Die schnellste Frau brauchte 3 Stunden und 3 Minuten. Es war der erste Marathon, den es in Landau gab. Er wurde anlässlich der 750-Jahrfeier der Stadt ausgerichtet. Für das Laufevent wurden große Teile der Stadt für den Autoverkehr gesperrt. Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:49 Uhr 🚁 Schreie im Wald? Polizeihubschrauber im Einsatz Über dem nördlichen Rand von Bad Dürkheim ist in der Nacht ein Polizeihubschrauber gekreist. Der Grund: Ein Anrufer hatte von dort Schreie gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe der Hubschrauber das Gebiet mit einer Wärmebildkamera überflogen, aber nichts Auffälliges gefunden. Die Suche sei dann abgebrochen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es falscher Alarm war und die Geräusche von Tieren stammten.

7:10 Uhr Neue Rotalge im Hunsrück entdeckt Wissenschaftliche Sensationen aus Rheinland-Pfalz sind eher selten. Jetzt ist Forschern aus Koblenz aber eine solche gelungen - und zwar im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Ein Team um Dorothee Killmann fand heraus, dass in den kühlen Moorbächen des Parks eine bislang unbekannte Rotalgenart lebt. "Das war eine Entdeckung!", sagte Killmann. Der Fund einer neuen Art in Mitteleuropa sei "außergewöhnlich". Noch dazu sei die Alge "ein wichtiger Bioindikator für sehr gute Wasserqualität". Das unterstreiche die besondere naturschutzfachliche Bedeutung des Nationalparks. Benannt wurde die Alge nach der früheren Landes-Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und heißt nun Hoefkenia hunsrueckensis. Damit wolle man würdigen, dass Höfken sich "maßgeblich" für die Einrichtung des Nationalparks im Jahr 2015 eingesetzt habe, so Killmann. So sieht die Rotalge Hoefkenia hunsrueckensis aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/privat | Dorothee Killmann Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:03 Uhr Polizei warnt vor Falschmeldungen über Kinderansprecher Als Vater von drei Kindern werde ich bei Berichten über sogenannte Kinderansprecher immer hellhörig. Allerdings verbergen sich dahinter manchmal auch Falschmeldungen - wie derzeit über angebliche Kinderansprecher im Kreis Mayen-Koblenz. Die Polizei Koblenz erklärte, dass sie entsprechende Meldungen in sozialen Netzwerken überprüft habe und diese sich als falsch herausgestellt hätten. Man sei froh über Mitbürger, die wachsam seien. Allerdings sollte bei solchen Meldungen zuerst die Polizei informiert werden. Wer falsche Botschaften oder auch Fotos von Personen ohne deren Zustimmung in sozialen Netzwerken veröffentliche, könne sich strafbar machen. Sendung am Fr. , 4.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

6:58 Uhr 🌎 Der Blick auf Deutschland und die Welt In Hanau wird heute der Prozess gegen den Vater des Attentäters von Hanau fortgesetzt. Dem Mann werden Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Er soll die Spezialeinsatzgruppe, die am Abend des Attentats vor Ort war, als "Terroreinheit" bezeichnet und eine Kita trotz Verbots betreten haben. Sein Sohn hatte in der Nacht auf den 20. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven in einer Shisha-Bar erschossen. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin gehen heute weiter. Den ganzen Tag werden Interessierte durch die Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern geführt, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellt sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und am Abend spielen mehrere Musiker Konzerte in der Stadt. Es treten Zoe Wees, Malik Harris, Keimzeit und das DJ-Duo Vize auf. Das Kampfgeschehen im Libanon zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah-Miliz nach dem Tod deren Anführers Hassan Nasrallah geht weiter - genauso wie die Kämpfe im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas. Zahlreiche Länder haben mittlerweile die Botschaften in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, evakuieren lassen und Bürger ausgeflogen. Auch deutsche Bürger wurden per Flugzeug nach Deutschland gebracht. Gleichzeitig wurde und wird gestern und heute in Israel das jüdische Neujahrsfest Rosch ha-Schana gefeiert. Am Montag jährt sich der Terroranschlag der Hamas auf Israel zum ersten Mal.

6:39 Uhr 🔌 Beschließt die EU Strafzölle für chinesische E-Autos? Seit Wochen wird über Strafzölle für chinesische Elektroautos diskutiert - heute soll in Brüssel darüber abgestimmt werden. Die Bundesregierung will nach ARD-Informationen nicht zustimmen, weil sie Nachteile für die deutsche Autoindustrie befürchtet. Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte jüngst gewarnt, dass Sonderzölle viele Arbeitsplätze in Deutschland gefährden könnten. In der derzeit angespannten Wirtschaftslage sei mehr Handel nötig und nicht weniger. Trotz dieser Bedenken ist es wahrscheinlich, dass die Strafzölle beschlossen werden. Denn um den Vorschlag der EU-Kommission abzulehnen, müssten heute mindestens 15 Regierungen dagegen stimmen. Danach sieht es nicht aus. Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:23 Uhr 🌦️ Dieses Wetter erwartet uns im Land In der Eifel könnt ihr heute am längsten die Sonne genießen. Im Norden von Rheinland-Pfalz startet der Freitag mit Nebel und Sonnenschein. Von Osten kommen später Schauer dazu. Die gute Nachricht: Es wird jetzt wieder wärmer. In den nächsten Tagen kratze das Thermometer sogar an der 20-Grad-Marke, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend in ihrer Vorhersage. Heute liegen die Höchsttemperaturen noch zwischen 10 bis 15 Grad. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)

6:02 Uhr 🦌 Quiz zum Welttierschutztag Welche Aussage über den Welttierschutztag am 4. Oktober stimmt nicht? Der Tag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi Das diesjährige Motto des Deutschen Tierschutzbundes lautet "Staatsziel Tierschutz verpflichtet!" Den Welttierschutztag gibt es seit 1931 irrelevant: Der Tag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi

richtige Antwort: Das diesjährige Motto des Deutschen Tierschutzbundes lautet "Staatsziel Tierschutz verpflichtet!"

irrelevant: Den Welttierschutztag gibt es seit 1931 Die gegebene Antwort ist Der Welttierschutztag geht zurück auf den Heiligen Franz von Assisi, den Schutzpatron der Tiere, der am 4. Oktober 1228 heiliggesprochen wurde. Am 8. Mai 1931, beim Internationalen Tierschutzkongress von Florenz, wurde für den 4. Oktober der erste internationale „Welttierschutztag“ ausgerufen. Der Deutsche Tierschutzbund stellt jedes Jahr ein neues Leitmotto auf. In diesem Jahr lautet es: "Tiere schützen, nicht verraten. Neues Tierschutzgesetz – jetzt".

6:00 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in RLP In Rheinland-Pfalz ist heute am Brückentag nicht wirklich viel los, deshalb habe ich heute nur zwei kleinere Termine in dieser Kategorie: Die neue rheinland-pfälzische Digitalisierungsministerin Dörte Schall (SPD) stellt in Bad Sobernheim die Mobilfunk-Toolbox vor. Das ist ein Service-Angebot für Unternehmen und Kommunen, das dabei helfen soll, neue Mobilfunkanlagen zu realisieren. Im Landkreis Bad Kreuznach konnte mit der Toolbox ein geeigneter Standort für eine neue Mobilfunkanlage gefunden werden. Heute werden die neuen "Pfälzischen Weinhoheiten" gewählt. Ab 19 Uhr wird in Neustadt a. d. Weinstraße eine Königin oder Hoheit sowie Prinzessinnen (oder Weinhoheiten) gekürt. Frauen werden weiterhin eine Krone tragen, sollte aber der männliche Kandidat sich durchsetzen, trägt er eine Anstecknadel. Im Sommer dieses Jahres hatte Pfalzwein bekannt gegeben, das Amt zukünftig geschlechtsneutral aufstellen zu wollen. Neustadt Wahl zur Weinhoheit in Neustadt Wird heute Abend zum ersten Mal ein Mann Pfälzische Weinkönigin? 85 Mal wurde in Neustadt bislang die Pfälzische Weinkönigin gewählt. Heute Abend ist alles anders: Zum ersten Mal tritt im Saalbau ein Mann an. Das Vokabular wurde entsprechend angepasst: Es werden Pfälzische Weinhoheiten gewählt. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

5:59 Uhr ☀️ Immer mehr Balkonkraftwerke Gute Nachricht für den Klimaschutz: In Deutschland werden immer mehr Balkonkraftwerke installiert. Anfang des Monats waren es doppelt so viele wie noch zu Jahresbeginn - nämlich gut 706.000. Das hat die Bundesnetzagentur bekannt gegeben. Der Bundesverband Solarwirtschaft geht davon aus, dass die Zahl weiter steigt und begründet dass damit, dass es mittlerweile weniger Bürokratie gebe und auch die Preise für die Solarsysteme gesunken seien. Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3