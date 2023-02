per Mail teilen

57.000 Flüchtlinge hat Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr aufgenommen. Doch Kreise und Kommunen haben zunehmend Probleme, die Menschen angemessen unterzubringen und suchen dringend nach Unterkünften. Inzwischen werden auch wieder Sammelunterkünfte in Betrieb genommen, so wie in Alzey. Gelöst ist das Problem aber nicht.