Wintereinbruch in der Region Trier: Schnee bis in die Täler

Der Winter ist zurück in der Region Trier. Die Straßen sind glatt und verschneit. Es gibt aber auch viele zauberhafte winterliche Eindrücke.

Ein verschneiter Spielplatz in Schmißberg im Hunsrück

Schnee am Schiffsanleger des Zurlaubener Ufer in Trier

Ein Weg am Krahnenufer in Trier an der Mosel ist verschneit.

Auch die Gaststätten und Restaurants am Zurlaubener Ufer in Trier sind mit einer Schneeschicht wie Puderzucker bedeckt.

Die Kaiserthermen in Trier sind eingeschneit.

Der Trierer Dom in winterlicher Kulisse.

Märchenhaft winterlich auch in Triers Gassen.

Der Brunnenhof in Trier - einsam und verschneit.

Ein eher seltener Anblick: Eine schneebedeckte Porta Nigra in Trier.

Da es geschneit hat, sollten Autofahrer weiterhin mit Behinderungen rechnen. Es kann Schnee- und Eisglätte bis in tiefere Lagen geben. Laut Polizei gab es in der Region Trier mehrere Unfälle mit Blechschäden. Die Räum- und Streudienste sind seit dem frühen Montagmorgen im Einsatz.

Wetter bleibt winterlich

In ganz Rheinland-Pfalz bleibt es frostig. Schnee und Glätte begleiten uns auch in den kommenden Tagen. Vor allem am Mittwoch könnte es eine "brisante Wetterlage" geben, sagt Karsten Schwanke. Im Norden von Rheinland-Pfalz ist starker Schneefall zu erwarten, im Süden Schnee oder Schneeregen.

Am Mittwoch droht Eisregen in RLP

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Eisregen im Lauf der Woche. Tief "Gertrud" sorge für viel Niederschlag, dazu gehöre auch gefrierender Regen, so DWD-Meteorologe Martin Jonas. Dieser habe "Unwetterpotenzial". Nach aktuellem Stand könnte am Mittwoch ein breiter Streifen vom südlichen Rheinland-Pfalz über Südhessen, das nördliche Baden-Württemberg bis nach Bayern von gefährlichem Glatteis betroffen sein.



Ansonsten soll es am Mittwoch laut Prognosen nach Norden ausbreitend bei Höchstwerten zwischen minus zwei und plus drei Grad schneien. Auch in der Nacht zum Donnerstag schneit es und es könnte erneut zu Glatteisbildung kommen.