Wieder Bauernproteste: Landwirte legen Verkehr auf A1 bei Wittlich lahm

Erneute Proteste der Landwirte haben am Mittwochmorgen zu teils großen Verkehrsbehinderungen geführt. Die Bauern blockierten unter anderem Autobahnen. Laut Polizei haben sich die Blockaden inzwischen aufgelöst.

Am Autobahnkreuz Wittlich hatten Lkw und Traktoren den Verkehr blockiert, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Teilweise ging am Mittwochvormittag dort gar nichts mehr. Inzwischen läuft der Verkehr aber wieder, berichtete ein SWR-Reporter.

Auch die anderen Blockaden von Landwirten, die am Mittwochmorgen in der Region Trier erneut protestiert hatten, wurden nach Angaben der Polizei mittlerweile aufgelöst. Der Verkehr laufe an den betroffenen Stellen wieder an. Vereinzelt müsse aber noch mit Behinderungen gerechnet werden.

Proteste der Bauern waren nicht angemeldet - Polizei ermittelt

Nach den Blockaden am Mittwochmorgen ermittelt die Polizei Trier gegen Unbekannt. Keine der Demonstrationen war demnach angemeldet. Die Polizei schätzt, dass am Mittwochmorgen an den Protesten etwa 100 Traktoren und Lkw beteiligt waren.

Ein Polizeisprecher sagte, es sei noch unklar, ob es am Mittwoch noch weitere Proteste oder Blockaden in der Region Trier geben werde. Landwirte hatten unter anderem die Autobahnauffahrt zur A602 bei Kenn sowie die Auffahrt zu A64 bei Sirzenich (Landkreis Trier-Saarburg) mit Traktoren blockiert. Auf der Brücke zwischen Wellen und Grevenmacher (Luxemburg) hatten außerdem Misthaufen die Durchfahrt blockiert.

Die Landwirte protestieren seit Wochen unter anderem gegen die Einsparpläne der Bundesregierung beim Agrardiesel. In dieser Woche will der Bundestag endgültig über Entlastungen beim Agrardiesel beraten.