Nach Brandanschlag in Trier: Polizei fasst weiteren Verdächtigen

Die Polizei Trier hat einen 19-Jährigen festgenommen, der auf ein Haus in Trier ein Molotow-Cocktail geworfen haben soll. Er ist damit der zweite Tatverdächtige in dem Fall.

Mitte Dezember sollen die beiden Verdächtigen mehrere Moltow-Cocktails an die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in der Trierer Innenstadt geschleudert haben, so die Polizei. Dabei entstand Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt.

Beweismittel bei Verdächtigen

Jetzt hat die Polizei einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Trier-Saarburg festgenommen. Bei einer Durchsuchung haben die Ermittler Beweismittel zur Tat gefunden. Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen.

Bereits vor drei Wochen hatte die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen. Auch er stammt aus dem Landkreis Trier-Saarburg und ist 18 Jahre alt.

Beiden Verdächtigen wird versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen.