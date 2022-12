Coming Home for Christmas: In Idar-Oberstein wird vor Heiligabend gefeiert

Viele Menschen fahren über Weihnachten nach Hause. In Idar-Oberstein treffen sich traditionell junge Leute vor Heiligabend in den Kneipen der Stadt, um alte Freunde wiederzusehen.

Luisa Rogoll und Elena Kassel wohnen und arbeiten mittlerweile seit vielen Jahren in Köln. Über Weihnachten fahren die jungen Frauen aber meist nach Hause und verbringen die Feiertage bei ihren Familien in und um Idar-Oberstein.



Sie freuen sich aber nicht nur auf Raclette, Gänsebraten und Geschenke unterm Weihnachtsbaum - sondern auch auf den Abend vor Heiligabend. Dann werden sich die Kneipen in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone füllen. Alte Weggefährten treffen sich, gemeinsam wird das eine oder andere Bier getrunken.

"Man sieht eben die ganzen Schulkameraden, alte Freunde, die man lange nicht gesehen hat."

Auch Dimitri Sacharow freut sich auf die Weihnachtsparty - er hat vor zwei Jahren das "Eckstein", eine Kultbar in der Stadt, übernommen.

Für ihn ist der 23. Dezember einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. "Wir erwarten einen großen Ansturm und wir freuen uns", erzählt er. Angst, dass die Party aus dem Ruder laufen könnte, hat er aber nicht.

"Wir kennen uns alle hier, wir sind wie eine große Familie. Natürlich gibt es mal den ein oder anderen, der aus der Reihe tanzt, aber ich gehe nicht davon aus, dass man Securtiy bräuchte."

Für Elena und Luisa ist klar, dass auch sie am 23. Dezember wieder in der Stadt feiern werden. "Das ist einfach Gesetz, dass man nach Idar geht, wenn man in dieser Stadt groß geworden ist", erzählt Luisa, während sich Elena erinnert, dass sie die Party in den letzten Jahren nur ein einzige Mal verpasst hat.