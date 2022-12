Weihnachten in Koblenz und der Region: Angebote für alleinstehende Menschen

Damit Menschen ohne Partner oder Familie den Heiligabend nicht allein verbringen müssen, bieten verschiedene Vereine und Organisationen kleine Zusammenkünfte an Weihnachten an.

Vor allem zur Weihnachtszeit fühlen sich viele Menschen, deren Ehepartner verstorben sind oder deren Familie weit weg wohnen, einsam, erklärt Heiko Hastrich vom Sozialraumprojekt Lahnstein. Verschiedene Vereine und kirchliche Organisationen bieten deshalb schon seit vielen Jahren an, den Heiligabend gemeinsam zu verbringen. Diese Angebote gibt es in Koblenz und der Region:

In Bad Neuenahr-Ahrweiler veranstaltet der Hospiz-Verein Rhein-Ahr an Heiligabend eine Weihnachtsfeier für flutbetroffene, alleinstehende Senioren. Von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr ist ein gemeinsames Weihnachtsessen im Kurpark geplant. Interessierte können sich beim Verein anmelden.

Auch das Sozialprojekt :KERIT in Bad Neuenahr-Ahrweiler lädt zu verschiedenen Veranstaltungen an den Weihnachtsfeiertagen ein: Am 25. Dezember findet um 11 Uhr ein Gottesdienst in der Friedenskirche statt. Im Anschluss daran - ab 12 Uhr - gibt es im benachbarten Kirchenzelt Kaffee und Gebäck.

Ebenfalls am ersten Weihnachtsfeiertag hat das :KERIT Café-Rastplatz ab 14 Uhr geöffnet. Nach Angaben der Veranstalter könne alle, die sich einsam fühlen und an den Feiertagen Gesellschaft suchen, zu Kaffee, Kuchen und weihnachtlicher Musik zusammenkommen.

In Koblenz kommen nach Angaben der Caritas seit mehr als 50 Jahren Menschen am 24. Dezember zum "Heiligabend in Gemeinschaft" zusammen. Veranstaltet vom Pastoralen Raum Koblenz, der evangelischen Kirchengemeinde und der Caritas Koblenz können Alleinstehende von 15 bis 18 Uhr gemeinsam Weihnachten verbringen. Den Angaben zufolge gibt es Kaffee und Kuchen, einen kleinen Imbiss sowie musikalische und künstlerische Beiträge. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus hat die Fachberatungsstelle der Caritas in Koblenz für Menschen ohne Wohnung an Heiligabend geöffnet. Von 9 bis 14 Uhr bekommen Wohnungslose den Angaben zufolge ein Frühstück und ein Mittagessen.

In Lahnstein veranstaltet das Sozialraumprojekt Lahnstein in diesem Jahr erstmalig eine Weihnachtsfeier an Heiligabend für alleinstehende oder einsame Menschen. Ab 15 Uhr gibt es nach Angaben des Organisatoren im Altenzentrum St. Martin in Lahnstein Kaffee und Kuchen, weihnachtliche Musik und Gedichte sowie ein gemeinsames Abendessen. Außerdem soll es eine kleine Bescherung geben. Anmeldungen sind bis 16. Dezember telefonisch und per Mail beim Sozialraumprojekt Lahnstein möglich. Aber auch danach könnten sich Interessierte noch melden.

Auch das Seniorenbüro "Die Brücke" organisiert Weihnachtsfeiern für Alleinstehende an Heiligabend: In Nassau können sich Interessierte ab 15 Uhr in der AWO-Seniorenbegegnungsstätte „Kaffeekanne“ treffen. Nach Kaffee und Kuchen und einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche um 18 Uhr, gibt es ein gemeinsames Abendessen. Eine Anmeldung beim Seniorenbüro ist erforderlich bis zum 21. Dezember.

In Nastätten beginnt der Heiligabend um 14 Uhr im Wohnpark am Paulinenstift. Anschließend ist eine Weihnachtsandacht vor Ort, Kaffee und Kuchen sowie ein Abendessen geplant. Interessierte können sich bis 19. Dezember bei der Diakoniestation Loreley-Nastätten anmelden.

Die Pfarrei Neuwied St. Matthias lädt am 24. Dezember zum "Heiligabend für Alleinstehende" ein. Die Diakonie, die Caritas sowie die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden wollen nach eigenen Angaben in ökumenischer Gemeinschaft zusammen feiern. Nach den Gottesdiensten soll es ab 19.15 Uhr im Saal des Friedrich-Spee-Hauses weihnachtlich zugehen - mit einem gemeinsamen Essen, Liedern und Gedichten. Eine Anmeldung bei den Organisatoren ist bis zum 18. Dezember erforderlich. Vor Ort wird ein kostenfreier Corona-Test gemacht, deswegen sollen Interessierte frühzeitig kommen.