Kurz vor Weihnachten ist die Innenstadt in Trier voll. Wir wollten wissen, was sich die Menschen zum Fest wünschen.

Für viele Menschen war 2022 kein schönes Jahr: Steigende Energiekosten, der Krieg in der Ukraine und die Grippe- und Erkältungswelle drückten die Stimmung.

Weihnachtswünsche sind bescheiden

Zu Weihnachten schauen die Menschen in Trier aber hoffnungsvoll in die Zukunft. Zumindest materiell gesehen sind die Weihnachtswünsche der Menschen in Trier in diesem Jahr bescheiden: Viele wünschen sich Frieden und Gesundheit.