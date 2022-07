Im Stabsraum stehen neben voll ausgestatteten Arbeitsplätzen auch Boxen in großen Rollcontainer bereit. Dort ist vom Locher über den Bleistift bis zum Spitzer sämtliches Büromaterial verstaut, dass bei Bedarf an den einzelnen Tischen verteilt werden kann. Sollte die Einsatzleitung an einem anderen Ort untergebracht werden müssen, gibt es eine Logistikgruppe, die notwendiges Equipment dort hinbringen und aufbauen kann, wo es gebraucht wird.

SWR Jana Hausmann