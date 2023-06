Falsch entsorgter Akku löste Feuer am Bitburger Flugplatz aus

Die Ursache für den Großbrand in einer Industriehalle am Flugplatz Bitburg ist geklärt. Auslöser war ein Akku.

Ein großer Akku in einem gelben Sack hat den Brand in der Industriehalle am Flugplatz Bitburg vor drei Wochen ausgelöst. Das teilte die Polizei Bitburg am Montag mit.

Sachschaden von ungefähr 500.000 Euro

Demnach habe sich der Akku in der Recycling-Anlage in der Halle entzündet. Durch das Feuer am 24. Mai sei die Statik der Halle so stark beeinträchtigt worden, dass das Gebäude nicht mehr betreten werden darf.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht exakt angegeben werden, dürfte sich laut Polizei aber im Bereich von einer halben Million Euro bewegen.

Die Polizei weist weiter darauf hin, dass Akkus und Batterien kostenlos bei Sammelstellen abgegeben werden sollen.