Nach dem Start der großen Landesausstellung in Trier haben die Veranstalter am Sonntag eine positive Auftaktbilanz gezogen. Die Resonanz am ersten Wochenende sei überwältigend gewesen.

Eine Gruppe Besucher wartet am Tag der Ausstellungseröffnung vor dem Rheinischen Landesmuseum darauf, dass es losgeht. SWR Claudia Krell Die ersten Besucher der Ausstellung über den Untergang des Römischen Reiches. SWR Claudia Krell Familie Krebs zählte zu den ersten Besuchern. Sie haben sich lange auf die Ausstellung gefreut und auch schon die anderen Landesausstellungen in Trier gesehen. SWR Claudia Krell Eine Besucherin vor dem Thron in der Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum. SWR Claudia Krell Besucher sehen sich die Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum an. SWR Claudia Krell Audioguides waren gefragt. SWR Claudia Krell Besucher schauen sich die Gemälde im Stadtmuseum Simeonstift an. SWR Claudia Krell Eine Besucherin vor Kaiser Konstantin, dem Großen. Diese Frau aus Trier ist schon direkt am ersten Tag ins das Museum am Dom gekommen, weil sie das Thema sehr interessiert. SWR Claudia Krell Besucher betrachten interessiert dieses Kreuzreliquiar im Museum am Dom. SWR Claudia Krell