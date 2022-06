Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Kalenborn-Scheuern illegal Bauschutt, Glasbausteine und Fliesen entsorgt. Wie die Polizei Daun mitteilte, kippten sie die Abfälle in den Bereich der "Erlenbach". Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern an die Polizeiwache Gerolstein.